Így töltötte az időt a kínai és a magyar elnök felesége, míg a politikusok tárgyaltak

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Kína és Magyarország kultúrája között sok a hasonlóság, és a két nép mély rokonságot érez egymással – mondta Peng Li-Jüan, Hszi Csin-ping kínai elnök felesége a Daily China szerint. Sulyok Tamás köztársasági elnök felesége, Nagy Zsuzsanna és a kínai first lady közösen látogatott el a budai Várba csütörtökön, ahol együtt teáztak, majd porcelánt is festettek miután a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója mesélt a manufaktúra történetéről. Bács Balla Gyöngyi hímzőművész hímzésbemutatóját is megtekintették a Hagyományok Házában, majd Fodor Gergely kormánybiztos körbevezette őket a Budavári Palota Szent-István termében.

Peng elmondta, hogy lenyűgözte a gyönyörű magyar porcelán és a kiváló hímző kézművesség.

„A porcelán és a hímzés Kína és Magyarország civilizációjának közös szimbólumai”

– mondta, hozzátéve, hogy reméli, hogy a két ország művészei erősítik a cserekapcsolatokat és a kölcsönösen tanulnak egymástól, valamint elősegítik a kulturális integrációt.