Hamar túladott a Niedermüller vezette önkormányzattól vett lakásokon a DK politikusának neje

Kicsoda Nagypál Anikó?

A Magyar Nemzet emlékeztet: Nagypál Anikó nem más, mint az áramlopási ügybe keveredett, hírhedt DK-s képviselő, Borka-Szász Tamásra felesége, aki nem mellesleg az V. kerületben DK-s képviselő.

Nagypál Anikó korábban két lakást is vett az Erzsébetvárosi Önkormányzattól.

Nem sokkal később azonban mindkét ingatlantól megvált, feltételezhetően nem kis haszonnal.

A Budapesti Prókátor két tulajdoni lapot is mellékelt a Magyar Nemzetnek, melyeket a portál is megtalált a Földhivatal online nyilvántartásában. Az egyik szóban forgó lakás az erzsébetvárosi Akácfa utca 45. szám alatt található, egyszobás és 26 négyzetméteres. Az ingatlan a rendszerváltáskor került az önkormányzat tulajdonába egészen 2022 januárjának elejéig, amikor is megvette Nagypál Anikó, majd két hónappal később, 2022 márciusában el is adta azt egy magánszemélynek.

A másik lakás a Hernád utca 26. szám alatt található társasházban volt, az ingatlan másfél szobás és 37 négyzetméteres. Nagypál Anikó ezt az ingatlant 2021 decemberében vásárolta meg, majd 2022 júniusában adta el. A vásárló szintén egy magánszemély volt.