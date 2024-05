Áll a bál a gyónási titok körül – mutatjuk a részleteket!

Nyitókép: Kismarosi Római Katolikus Plébánia

Mint ismert: Dunai Mónika fideszes képviselő módosító javaslatot nyújtott be, amely felmentést adna az egyházi személyeknek a gyermekeket ért bűncselekmények bejelentési kötelezettsége alól, ha arról gyónás közben értesülnek.

A módosító szerint „nem terheli jelzési kötelezettség az egyházi jogi személy és a vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagját az olyan információval kapcsolatban,

amire a hivatásánál fogva titoktartási kötelezettsége áll fenn.”

A javaslat indoklása szerint a gyónás „vallási tevékenység végzése kívül esik a közfeladat-ellátás körén, azzal összefüggésbe nem hozható, szemben más hivatásokhoz fűződő titoktartási kötelezettséggel”.

Gyurcsány „a katolikusokért aggódik”

A módosító javaslat ellen többen, köztük Gyurcsány Ferenc is felemelte a szavát, az üggyel kapcsolatos posztjában például úgy fogalmazott: „tönkreteszik a katolikusokat”. „Orbán, Semjén és társai teszik tönkre a katolikus egyházat” – írta a DK elnöke.

„Például most, amikor egy törvény módosításával azt javasolják, hogy a gyermekbántalmazási ügyekben, szexuális molesztálás, erőszak esetén is titkolózhat a pap, ha a bűncselekményről gyónási titkot érintően szerzett tudomást. Tessék mondani, embert is szabad ölni büntetlenül, eltitkolva? Vagy csak a lopás fér bele, meg gyerekeink megerőszakolása?” – fogalmazott Gyurcsány Ferenc.

Majd hozzátette:

Ideje megbeszélnünk azokkal, akikkel kell, hogy bűncselekmény eltitkolása nem lehet része a gyónási titoknak.

Semmilyen bűncselekményé. Akkor se, ha ez a katolikus egyház történelmi öröksége” – írta a DK elnöke.

Reagált a Fidesz-KDNP és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

A Fidesz-frakció az ATV megkeresésére közölte: támogatják a javaslatot. A médiumnak adott válaszukban közölték:

„Az egyházügyi törvény most jóval tágabb körben ad felmentést az egyházi személyeknek a jelzési kötelezettség alól, ezek a kivételek a gyermekeket ért bántalmazás esetén – a gyónási titkon kívül – megszűnnek.”

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Telex megkeresésére úgy foglalt állást,

hogy a gyónási titok védelme a katolikus vallás egyik legszigorúbb előírása, a titoktartási fegyelem a bűnbánat szentségét védi.

A portál megkeresésére azt is kiemelték, hogy a gyónási titok sérthetetlenségét Ferenc pápa többször is megerősítette, ez továbbra is érvényben van, emellett felhívták a figyelmet a hatályos kánonjog előírására is, mely szerint a „gyónási titok sérthetetlen; ezért tilos a gyóntatónak a gyónót szóval vagy bármilyen más módon, bármi okból, akár csak részben is elárulnia.”

Hozzátették, hogy a Magyar Katolikus Egyház szervezetei minden tudomásukra jutott esetben

a Vatikánnal együttműködve a világinál szigorúbb szabályok alapján folytatták és folytatják le belső vizsgálatukat.

Az intézményeinkben ellátottak tájékoztatása, az esetleges visszaélések bejelentése a vonatkozó, hatályos állami és egyházi jogszabályokkal összhangban történik. „Az elmúlt évtizedben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és az egyes egyházmegyék szigorú eljárásrendet és ehhez következetesen igazodó intézkedéseket vezettek be” – írja a Telex az MKPK válasza alapján.

De mi is az a gyónási titok?

A gyónási titok a katolikus egyházban a gyónást és a bűnbánat szentségét védő titoktartási fegyelem. A szó szoros értelmében vett „szentségi pecsét” (sigillum sacramentale), amely a gyóntatót titoktartásra kötelezi. Ez azt jelenti,

hogy a gyóntatást végző papnak tilos a gyónót szóval vagy bármilyen más módon, bármi okból is, akár csak részben is elárulnia.

A gyóntató a gyónásból szerzett ismereteit a gyónó kárára még akkor sem használhatja föl, ha ezzel nem árulja el őt.

A gyónási titok megszegése büntetendő. A pecsét megsértésének két típusa van:

1) a közvetlen megsértése, mely akkor valósul meg, ha a gyóntató fölfedi mind a gyónó személyét, mind bűnét;

2) a közvetett megsértése, amire akkor kerül sor, ha a gyóntató szavaiból, jeleiből, tetteiből, mulasztásaiból következtetni lehet a gyónó bűnére.