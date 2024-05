És én persze keresem abban a logikát, hogy miért jó továbbra is ezt hazudnia Magyaréknak, de nekik ugye van most elég bajuk, egyelőre olybá tűnik, hogy lassan a valósággal is elkezdenek hadakozni. Tudják, éppen a napokban kezdte el azt nyomatni Magyar, hogy a titkosszolgálat zavarja a mobilnetet a tüntetésein, és ehhez valami zavaros posztban képeket is mellékelt egy férfiről, akinél walkie-talkie és fényképezőgép volt. Persze itt és most fel lehet tenni a kérdést, hogy Magyar tényleg ennyire hülye, esetleg saját Messiás-komplexusának lett annyira foglya, hogy elhiszi, amit neki mondanak, vagy éppen valami más, de ettől még valami szenzációsan nevetséges ez az egész.

Most komolyan, de tényleg: van ember, aki elhiszi, hogy ezt valóban megtennék a szolgálatok? Ugyan már, bohóc, ugyan már.”