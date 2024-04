Úton van Magyarországra a Honvédség legújabb repülője

Nyitókép: Embraer

Április 12-től három hétig a kecskeméti repülőbázison tartózkodik a magyar részre gyártott KC-390 katonai szállítórepülőgép – tájékoztatott a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta: a repülőgép 2024. február 8-i első felszállása után megkezdett tesztelési menetrend az utolsó fázisába lépett, a gyártási folyamat befejező szakaszában földi és légi teszteket végeznek. A tesztelés jelenlegi szakaszában speciális, NATO kommunikációs eszközök beépítése és ezek validációja történik, majd a munkálatok befejezésére visszatér Brazíliába.

A miniszter elmondta: a repülőgép jelenleg még nem magyar lajstrom alatt repül. Hivatalos átadása, ezzel együtt magyar lajstromba kerülése őszre várható. A miniszter emlékeztetett:

a mobilitás minden haderő alapvető igénye, amely egyre nagyobb mértékben teszi szükségessé a légiszállítás fejlesztését is.

Nem csupán a logisztikai támogatás gyorsasága, hanem – figyelembe véve Magyarország távoli küldetésekben történő aktív szerepvállalását – a személyi állomány és az utánpótlás egyre nagyobb távolságba való kijuttatása indokolja a kor színvonalának megfelelő, nagy szállítókapacitással rendelkező katonai szállítórepülőgépek alkalmazását.

A Magyar Honvédség (MH) az AN-26-os katonai szállítórepülőgépek hadrendből történő kivonása és az egyre növekvő katonai szállítási igények nyomán 2024-ig két Embraer KC-390 típusú szállítórepülőgépet szerez be, amelyekkel az MH újabb képességgel bővül a katonai légiszállítás terén. Az akár 26 tonna hasznos terhet is szállítani képes géptípus magyar változata alkalmas lesz légi utántöltésre, és intenzív ellátásra szoruló betegek/sérültek ápolására szolgáló betegágyak befogadására is.

A két szállító légijármű tervezetten 2024 év végéig érkezik véglegesen Magyarországra.

(MTI)