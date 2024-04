Robbant a soproni MSZP, kitálalt az egyik kilépő

Az MSZP több prominensét is kerestük, mondják el álláspontjukat, mi vezetett ahhoz, hogy tovább osztódik az utódpárt. Legtöbbjük nem vette fel a telefont, Komjáthi Imre társelnököt elértük, visszahívást ígért, ám ezt azóta sem tette meg.

Az ATV Voks 2024 tegnapi adásának vendége Kránitz László, az MSZP feloszlott soproni szervezetének tagja volt, aki Rónai Egonnak reagált a történésekre.

Alapvetően minden megváltozott az MSZP-ben az elmúlt években – a helyi szervezetben és országosan is”

– kezdte a helyzet felvázolását Kránitz, aki szerint semmi sem ugyanolyan, mint régen volt. Úgy véli a pártnak mind a politikája és az elkötelezettsége, mind pedig a hitelessége és szavahihetősége megváltozott.

Erkölcsi problémák

„A legnagyobb problémánk, hogy nem alapszabály-szerűen működik a párt, hiszen nem egy kocsmai baráti társaság vagy egy bridzs klub vagyunk, hanem egy pártszervezet, amely egy alapszabály mentén kellene, hogy működjön” – fogalmazott Kránitz. Kifejtette: azt kifogásolták, hogy azokat a jogokat, amelyek az alapszabály szerint megilletik őket, hagyják meg nekik, hiszen azzal ők élni szeretnének.

„Az elmúlt 34 évben egy a párt helyben demokratikusan működött, betartva a saját szervezeti működési szabályzatát.

Ez a jogot vették most el tőlünk, és ezt nem tartjuk erkölcsösnek”

– szögezte le. Hozzátette: a helyi szervezet mindig tudta kire és milyen politikára van szükség helyben, az évtizedek során soha nem volt arra példa, hogy a döntéseiket bárki is megkérdőjelezte volna.

Mint mondta, tudják jól, hogy az MSZP-t köti egy háromoldalú egyezség a DK-Párbeszéd-MSZP paktum miatt, és ezzel mindaddig nem is volt problémájuk, amíg ki nem derült, hogy a megállapodás Sopronra vonatkozó részében az áll, hogy a városban a hármas szövetség Jakál Adriennt támogatja, erről pedig – mint elárulta – ők nem lettek megkérdezve.

Mi a gond Jakál Adriennel?

Kránitz szerint a közös jelölttel az a fő baj, hogy 2019-ben meghiúsította a teljes összefogást, ami miatt elveszítettek néhány egyéni választókörzetet.

„Ő volt az, aki miatt a hat ellenzéki párt nem tudott közösen idulni, hiszen ő ebből kiugrott. Majd 2021-ben – szintén nem kértük, hanem kaptuk –

az előválasztáson minden idők legnagyobb vereségét szenvedte el Brenner Kolomantól.

Ez két olyan politikai lépés volt részéről, ami miatt ő elfogadhatatlan számunkra” – magyarázta a helyi politikus, majd hozzátette: sosem kaptak választ arra, miért Jakált kell indítani, ha rendre vereséget szenved. Mindig csupán annyi magyarázatot adtak nekik, hogy ez a megállapodás, ebből kilépni nem lehet, fogadják el.

Kránitz kifejtette: nem tudja, miért olyan fontos Jakál Adrienn a pártszövetségnek, hiszen – mint mondta – a kezébe került egy friss közvélemény-kutatás, amin Jakál 9%-on, míg az általuk támogatott jelölt 24%-on áll.

Negatív megítélés

A helyi szocialista politikus arról is beszélt, hogy nem tudnak elvonatkoztatni attól sem, ahogyan az MSZP megítélése országosan változott negatív irányba, így az ő helyi szervezetüké is.

Nyilván mi sem akarunk kibújni a felelősség alól, hiszen nekünk is voltak hibáink”

– húzta alá.

Kránitz leszögezte: továbbra is kiállnak az általuk támogatott jelölt – Sovány Endre – mellett, akinek a kampányába ő maga is részt vesz majd magánemberként. A politikus elmondta, nem hiányzik neki az országos politizálás, sem az állandó karaktergyilkosságok, és azt is megerősítette, hogy 2023 nyarán lemondott a Szabad Sajtó Alapítvány kuratóriumi posztjáról.

A helyi politikus elárulta:

nem lépnek át másik pártba, hiszen szerinte az nem lenne tisztességes.

„Baloldali emberek maradunk, csak nem szervezett körülmények között fogunk politizálni a továbbiakban” – zárta sorait.