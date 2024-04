Rákay Philip elárulta: Lilu rúgatta ki a zenetévétől a Fidesz melletti kiállása miatt (VIDEÓ)

Nyitókép: YouTube

Rákay Philip volt Fiala János vendége a KeljFelJancsi cimű talk-show-ban, amelyben szóba került a 2002-es történelmi fideszes naggyűlés is. Emlékezetes, 2002 áprilisában négy év Fidesz kormányzást követően a választások két fordulója között a kormányzópárt naggyűlést tartott, amelynek Rákay Philip volt a műsorvezetője.

Életem egyik legnagyobb pillanata volt a 2002-es Kossuth téri naggyűlés. Minden pillanata megvan, egy elképesztő eufória lengte be azt a napot”

– emlékezett vissza a 22 évvel ezelőtti eseményekre a médiaszakember, aki elmondta azt is: a mai napig úgy érzi, hogy semmiért nem adná oda azt a napot, függetlenül attól, hogy azután az élete egy „másik skatulyába került”. A műsorvezető idézte Philip egy korábbi nyilatkozatát, amelyben a Kossuth téri események utáni időszakról a következőket mondta: „Egyik igen jól ismert, ma is népszerű műsorvezető társam összehívta a zene TV vezetőségét, fellázítva ellenem szinte a teljes stábot, számonkérve a vezérigazgatót, hogy miért nem rúgnak ki azonnal, mert állítólag őt is nácizzák miattam.”

Ki volt ez?”

– tette fel a kérdést Fiala János, amire Rákay Philip gondolkodás nélkül rávágta:

Arra a kérdésre, hogy gondolt-e arra, hogy a 2002-es fellépése után retorziók érhetik, a médiaszakember a következőképpen válaszolt: „János, pontosan tudod, hogy 2002-ben a Fidesznek nem volt médiája, és a magyar médiavilág irányítói nem a Fidesszel értettek egyet, és akkor most finoman fogalmaztam. Én pontosan tudtam azt, hogy ez nem marad következmények nélkül. Felhívtak telefonon médiában dolgozó fontos emberek, akik azt mondták, hogy

amíg ők pozícióban lesznek, addig én portás sem leszek.

Ebben a hangulatban, amikor a közeli kollégák jó része is ellenem fordult, az nyilván nem esett jól” – fogalmazott Rákay Philip.