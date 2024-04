Papot vitt a sztriptízbárba húsvétkor az RTL

Így került az illetlen helyre Isten szolgája, a lányunoka ugyanis hivatásos sztriptíztáncosként dolgozott.

Azt a kérdést azonban jogosan fogalmazhatjuk meg:

ezt az olcsó helyzetkomikumot tényleg nagyszombaton volt feltétlenül szükséges bevetni?

Az RTL sorozata körül persze nem ez az első megkérdőjelezhető ügy. A Pilisszentléleken forgatott széria korábban például azzal került be a hírekbe, hogy Reményi János, egy helyi, ötgyermekes édesapa beleegyezése nélkül szerepelt az egyik részben, amivel a Content Factory Kft., A mi kis falunk című filmsorozat gyártója megsértette Reményi képmáshoz fűződő jogát. Akkor azt is megírtuk, az ügyben a sértett pert indított, mely során arra is fény derült, hogy a forgatás bejelentett területhasználatainak mértéke messze alulmúlja a valóságban ténylegesen használt területek mértékét.