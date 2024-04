Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád

„Az elit elárulta a társadalmat?

Kérdés, hogy ez a fajta elit ma mennyire tekinthető relevánsnak. A volt szocialista országokban kicserélődött, Nyugaton kevésbé, a hagyományos régi családok társadalmi befolyása megmaradt, de az elmúlt 30-40 év technikai boomja miatt rengeteg új szereplő lépett a helyükre. Az új elitnek nincs kontinuitása. A régi elit több évszázados, sok ellentmondással tarkított története mégiscsak hordoz valamiféle méltóságot. Több évszázad tudása, kultúrája egyfajta tartást adott neki. Az új elit frissen szerzett hatalmat, pénzt, és nincs hozzászokva. A mai gazdasági és főleg politikai elitet nézve azt látom, hogy mértéktelen hatalomra tesznek szert, és egyre inkább eltávolodnak a társadalom szélesebb rétegeitől, úgyhogy ilyen szempontól el is árulják őket.

A választott politikusok már nem országuk, népük érdekeit képviselik, hanem belső köreikét,

az EU-ban és az USA-ban ez egyre szembetűnőbb.

(...) Édesapád bevezethetett volna a politika világába. Soha nem terveztél politizálni?

Mint mondtam, az MDF-nek lyukas volt a s*ggén a nadrág, ha valaki politizált, akkoriban nem volt hová »benyomnia« a gyerekét. A törvényhozói és végrehajtó hatalom az övék volt, de ennyi. Nem voltak cégeik, felügyelőbizottságok, helyi erők, ahová be lehetett volna ültetni a gyereket.

Pólókat is árulsz, ezek között van horthys, Bethlen István-os, Antall József-es, Csurka István-os. Utóbbiak talán meglepődnének, ha egymás mellé kerültek.

Ez az Ikon sorozatunkban van, a magyar jobboldal azon ikonjait akartuk pólóra nyomni, akik népszerűek, és van egyfajta kultuszuk. Orbán Viktor és Kövér László is köztük van, Csurka István pedig a magyar jobboldal nagy ikonja, Antallt méltatlanul kevésbé értékeljük.

(...) Hogyan értékeled a jobboldali média válaszát a Magyar Péter jelenségre?

Nehéz úgy bírálni a jobboldali médiát, hogy én is a része vagyok. Azzal támadnak minket, hogy központosított kommunikáció van, és azt kell írni, hogy »kipukkadt a lufi«. Az a 444 mondja ezt, amelynek szinte minden cikkében a Magyar Péter-i »maffiakormány« kifejezés a kulcsszó, és mindegyik cikkcímükbe beleírják. A teljes ellenzéki médiával kánonban, tíz percen belül. Ja, csak véletlenül jutott egyszerre eszükbe.

Az a helyzet, hogy nehezen viseli el a baloldal, hogy nincs meg az a hegemóniájuk a médiában, mint régen.

Magyarban pedig olyan sértettség van Varga Judittal és politikai családjával szemben, ami irracionális viselkedéshez vezet, ez nem profi politizálás. Szerintem őt használják, a több tíz milliós rendezvényét sem a családi kasszából rakta össze. Az amerikaiak hagyományosan sokat költenek arra, hogy némely országokban feltüzeljék a hangulatot, és legyenek embereik, akik az érdekeiket képviselhetik, akár az ország élére is juttathatják az ilyet. Ukrajna, Észak-Macedónia, Bulgária, Lengyelország… Nálunk is próbálkoznak egy ideje, de Márki-Zayról hamar kiderült, hogy totál alkalmatlan. A jó politikust nehéz megvásárolni – no nem a morális elvei miatt –, hanem azért, mert van koncepciója, tehetsége, víziója, hosszú távon gondolkodik.

Őket nem lehet rövid távú sikerekkel, pénzzel, machinációkkal megszerezni. Ha valami nem organikusan épül fel, a választók átlátnak a szitán, és összeomlik, mint Kiril Petkov kormánya Bulgáriában. Orbánt azért nem értik, mert ő tényleg egy koncepcióra építette fel szavazótábort, pártját, volt víziója, ami kikristályosodott, nem lehet ilyen »magyaros« hergelésekkel a bázist megroppantani. Különben Magyar Péter posztjai alatt versenyt fröcsögnek a dékás és momentumos kommentelők, de Mi Hazánk-osok is. Kérdés, hogy a kiábrándulás után hová fognak fordulni. A DK már nem védi Magyart, látják, hogy tőlük is visz el szavazatot. Lehet, hogy ők már nyitják a kaput a »Magyar-árváknak«.”

