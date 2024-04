Nem tartották a követési távolságot, kész is lett a káosz (VIDEÓ)

Nyitókép: Facebook-képernyőfotó

Az MKIF Zrt osztott meg közösségi oldalán egy tanulságos videót arról, miért szinte kötelező tartani autópályán a követési távolságot. A helyszín az M1-es autópálya, a videón láthatóak alapján egy kamion előzése okozza a torlódást, az utazóknak pedig nem sikerült alkalmazkodni a kialakult helyzethez: mindenki az utolsó pillanatban fékez, mivel nem tartják meg a megfelelő követési távolságot.

Meg is történik a ráfutásos baleset, ami a belső és a külső sávot is használhatatlanná teszi. A forgalom teljesen megáll, de sokan így is inkább próbálnak tiplizni a helyszínről, ezzel elmulasztva a segítségnyújtást.

