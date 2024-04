Közeleg a felvételi időszak, itt vannak a tudnivalók

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Újabb szakaszába lépett a felsőoktatási jelentkezés folyamata. Az elektronikus felvételi rendszerben már lehet adatokat és akár a kiválasztott helyek sorrendjét is módosítani – ezután fokozatosan aktiválják a többi funkciót is – derült ki az Oktatási Hivatal tájékoztatójából.

Közölék, az e-felvételiben az egyes funkciók ütemezetten válnak elérhetővé,

a teljes ügyintézés zárónapja pedig 2024. július 10-e.

Addig a következő módosításokra nyílik lehetőség:

először olyan alapinformációk szerkeszthetőek, mint a jelentkező személyes adatai, illetve a jelentkezési helyek adatai, a megjelölt képzések és ezek sorrendje – a megjegyzés, hogy ezen adatok egyszer módosíthatóak,

április közepétől lehet majd pótolni a hiányzó dokumentumokat,

végül a különböző jelentkezési helyeken számított pontszámok is megtekinthetővé válnak

– írták.

A Felvi részletezése szerint módosítható a jelentkezési hely szerinti telephely is – feltéve, hogy az intézmény, szak, képzési szint és munkarend azonos, illetve ha egy jelentkezési helynek csak az egyik finanszírozási formáját jelölte meg a jelentkező, utólag felveheti annak másik finanszírozási formáját is.

Mindent az e-felvételi rendszerben lehet módosítani

A tájékoztatóban arra is kitértek, hogy vissza lehet vonni a korábban megadott jelentkezési helyet/helyeket is: azoknak érdemes így cselekedniük, akik mégsem szeretnének valamelyik megjelölt jelentkezési helyre bejutni. Ehhez is tartozik azonban egy fontos figyelmeztetés:

ha esetleg ismét meggondolná magát a jelentkező, visszavont jelentkezések nem vehetők fel újra.

A dokumentumpótlás alatt pedig azon nyomtatványok feltöltése értendő, amiket az eredeti jelentkezés óta szerzett meg a jelentkező és a pontszámításhoz nélkülözhetetlenek vagy éppen többletpontokat igazolnak.

Mivel tavaly óta a teljes felvételi rendszer elektronikus,

az összes említett módosítás kizárólag az e-felvételi rendszerében tehető meg.

Ha valami hiányozna, és érkezne egy hiánypótlási felszólítás, az a „Hivatalos iratok” menüpontba kerül, de küldenek róla e-mail-értesítőt is – írta az oktatási portál.

A felsőoktatási felvételi ponthatárait várhatóan 2024. július 24-én hirdetik majd ki

– olvasható a felvi.hu-n.