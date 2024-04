Nyitókép: Balint Szentgallay/NurPhoto via Getty Images

„Mármint nem a Facebookon (bár az is érdekes), hanem a valóságban. A Facebook-követői között valóban sok az ismerősök nélküli kamuprofil, a posztjait lájkoló tízezrek között sok a vietnámi, de ettől még kétségtelen, hogy nagyon sok hús-vér ember is rajong érte.

Létrejött egy szekta, és követik a hamis messiást; erről már sok száz írás, elemzés született az elmúlt hetekben. Ez a szekta persze nem most jött létre, csak nem mindig volt vezére; időnként csak bolyongott saját frusztráció­jának sivatagában. Ez a frusztráció pedig az Orbán Viktor iránt gyűlöletből fakad, és abból, hogy képtelenek legyőzni őt.

Újra és újra szembesülnek vele, hogy a gyűlölt ellenség erősebb náluk. Ettől aztán még frusztráltabbak lesznek.

Na de majd most! – vélik teljes meggyőződéssel, egyre csak erősödő, vehemens gyűlöletükkel, az ebből származó adrenalinlökettel, minden egyes újabb reménysugár felbukkanásánál. És ezeket a reménysugarakat mindig egy újabb messiásjelölt jelenti számukra. Ilyenkor úgy kapnak utána, úgy próbálnak felkapaszkodni az uborkafára, mintha nem lenne holnap. És tényleg uborkafákról beszélünk. Nemhogy Jakab Péterről képesek voltak százezrek elhinni, hogy legyőzi Orbán Viktort (azzal, hogy behordja egy kisebb falusi vegyesbolt árukészletét a Parlamentbe), de egy-egy szerencsétlen Nagy Blankát vagy Pankotai Lilit is képesek voltak politikai tényezőnek hinni.

Tegyük hozzá persze, hogy a balos média mindent meg is tett a szekta totális elhülyítéséért: ilyenkor az összes létező platformot megadják ezeknek az ön-/kijelölt messiásoknak.

A szektát tehát igazából a balos média hozta létre. És ebbe a balos médiába a jól ismert fősodratú portálok, csatornák (444, Telex, HVG, RTL stb.) mellett a baloldal közösségi médiaoldalai (Nyugati Fény, Ezalényeg stb.) és megmondóemberei (Puzsér, NoÁr, Juszt László, »andras«, »handras« stb.) is beletartoznak. Ezek mind-mind nemcsak a gyűlöletet tartják fenn és fokozzák a folyamatos prolihergeléssel, hanem az aktuális messiásba vetett vakhitet is megteremtik és erősítik. Pillanatok alatt képesek meggyőzni a követőiket, hogy az új messiás most már tényleg az igazi, és már csak egyet-kettőt kell aludni Orbán bukásáig. De mindezt ők maguk is elhiszik. Örök hűséget fogadnak, dalokat, verseket írnak és adnak elő az aktuális hősükről (esetleg meglévő dalokat költenek át, mint Czutor Zoltán Márki-Zayra), vagy már könyveket is készülnek róla írni (Nagy Ervin – pszichológiai – esete Magyar Péterrel).”