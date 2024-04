Hivatalos! A Jobbik-Konzervatívok főpolgármester-jelöltje visszalépett Vitézy Dávid javára

Ferihegyi repülőtér visszavásárlása: ezért éri meg a magyar államnak a világ összes pénzét kifizetnie a Budapest Airportért

Ezer milliárd forintba is kerülhet a ferihegyi repülőtér visszavásárlása. Brutális összegről van szó, csakhogy ez akár már középtávon is megtérülhet. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér ugyanis Európában is egyedülálló növekedési potenciállal bír.