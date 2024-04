Élvezzük ki a napsütést, holnaptól már fázni fogunk: jön a hidegfront

Hétfőn az ország déli felén továbbra is derült vagy fátyolfelhős, csapadékmentes idő várható. Eközben az északi tájakon is többórás napsütés valószínű a változó felhőzet mellett, de ott délutántól fokozatosan beborul az ég, és szintén délutántól egyre többfelé számíthatunk esőre, záporra, sőt néhol zivatar is lehet.