Brüsszel öngólja

Nyitókép: MTI / AP / SYLVAIN PLAZY

A 2024-es National Conservatism Conference szervezői valószínűleg álmukban sem gondolták volna, hogy rendezvényük a nyugati sajtó vezető lapjainak címoldalára fog kerülni. A The Economisttól a The Telegraphon át a New Statesmanig napokon keresztül a konferenciáról cikkeztek az angol nyelvű lapok, miután a brüsszeli városvezetés mindent megtett, hogy megakadályozza, majd leállítsa az eseményt. A NatCon fő szervezője az Edmund Burke Foundation volt, és az esemény társszervezői között szerepelt a Mathias Corvinus Collegium is.

Alig néhány nappal a kezdés előtt a brüsszeli sajtó arról cikkezett, hogy egyre erősebb a nyomás a Concert Noble rendezvényközpont tulajdonosain, hogy ne adjanak otthont a NatConnak. A The Brussels Times szélsőjobboldalinak minősítette a konferenciát, és azt állította, hogy uszító beszédek fognak elhangozni. Az angol nyelvű belga lapnál kiemelték: két hónappal az európai parlamenti választás előtt sokaknak nem tetszik, hogy ilyen eseményt akarnak tartani az Európai Unió szívében. A helyszín tulajdonosaira nyomást helyezett Philippe Close, Brüsszel szocialista polgármestere is. A NatCon szervezői találtak egy másik helyszínt a Brüsszellel szomszédos Etterbeekben, de az antifa mozgalom felhívására az ottani liberális polgármester nyomást gyakorolt a Sofitel hotelre, hogy mondja le a programot. Frank Füredi, az MCC Brussels ügyvezetője a Mandinernek arról számolt be, hogy már aláírták a szerződést, ám a rendezvény előtti nap közölték velük: a polgármester nem szeretné, ha az ő településén tartanák meg a konferenciát. Vincent De Wolf még büszkélkedett is azzal, hogy sikerült megakadályoznia az eseményt. Végül egy nappal a rendezvény kezdete előtt sikerült találni egy harmadik helyszínt, a Claridge központot.