„De éppen az nem lehet hátrányos a Kutyapártnak, hogy nem a pártemberek vannak a lista élén, hanem civil életből érkezők? Így, hogy ezzel a választók nem a párt saját arcait, vezetőit látják majd a szavazólapon.

Azt gondolom, hogy például az én arcom garancia bizonyos dolgok véghez vitelére. Másrészt nem szimbolikus jelöltek vannak, hanem valódiak. Itt nincs olyan, hogy valaki csak úgy kitűzőnek vagy dísznek van ott egy lista élén. Tehát azok, akik a Kutyapárt listáján szerepelnek, valóban kimennek majd Európába dolgozni azokért az ügyekért, amiket visznek. A pártelnökök, ismertebb személyiségek pedig az önkormányzati választáson vesznek részt.

Egyébként ön mekkora esélyt lát arra, hogy a lista második helyéről kijut az EP-be? A felmérések szerint 1 mandátumra talán biztosan van esélye a Kutyapártnak, néha mérnek másodikat is, néha nem.

Igen, a mérések fontosak, meg informatívak, de – és lehet, hogy ez közhely – nem a méréseket kell megnyernünk, hanem a választásokat. Tehát ezzel olyan nagyon nem foglalkozom. Azt tudom, hogy ez egy esélyes hely, és mindent megteszünk a bejutásomért. Azért mozgósítunk, járjuk az országot, hogy ez a második hely is meglegyen, mert fontosnak tartjuk, hogy egy civil hang, egy tanár kerüljön az Európai Parlamentbe.

A Kutyapárt már 2019-ben is indult az EP-választáson, akkor 2,62 százalékot szerzett, ami úgy 91 ezer szavazót jelent. Ön rájuk szavazott?

2019-ben az EP-választáson? Hú, nem emlékszem. Szavaztam már a Kutyapártra, de erre most egyáltalán nem emlékszem. Nyilván az van, hogy minden egyes választáson mérlegelem, hogy kire szavazzak, miközben az én politikai otthonom leginkább a Tanítanék Mozgalom. Tehát nem vagyok elköteleződve semelyik pártnak. Az, hogy a Kutyapárttal most együttműködünk, az azért van, mert tényleg van egy nagyon komoly értékegyezés, meg egy hasonló működési mód. Ők gyakorlatilag inkább mozgalom, mint párt, alulról építkeznek, és a cselekvésekre helyezik a hangsúlyt, az nagyon egybevág azzal, amit a Tanítanék is csinál nyolc éve. Lehet, hogy a felszínen a viccek látszanak, de az a szociális érzékenységen alapuló, antikorrupciós cselekvéssorozat, amit ők megvalósítottak, és az építkezésük, hogy országszerte van már nyolcezer passzivistájuk, az nagyon hasonlít arra a törekvésre, ami szerint a Tanítanék is működik. Úgyhogy ez egy elég természetes együttműködés.

Az értékegyezés szót említette. A Kutyapárt 2019-ben még azzal kampányolt, hogy Nyugat-Európában legyen ingyenes a sör, és hogy legyen egy felüljáró az ország felett. Ilyenekkel is tud még menni?

Azt gondolom, hogy ez a viccrésze. És ezek mögé kell nézni. Már akkor is szerveztek ételosztásokat, a párttámogatásokat szétosztották civil szervezeteknek és egyéni kezdeményezéseknek. És mostanra már a kommunikáció szintjén is látjuk ezeket a nagyon komoly és nagyon értékes munkafolyamatokat. Nyilván lehet jókat nevetni a 2019-es kampányszlogeneken, de most már máshol tartanak ők is, meg mi is.

Most is mondanak azért olyanokat, hogy több technót akarnak vinni az Európai Parlamentbe.

Igen, van egy csomó ilyen mondás, ami humoros és vicces, és ami azért túlmutat önmagán. A több technó, vagy hogy lehessen kutyát bevinni, az az egyéni szabadságjogokról szól, hogy mindenki úgy bontakozhasson ki, és olyan segítséget kapjon, ami szükséges a számára. Emellé pedig odatenném, hogy a Kutyapárt ténylegesen elkötelezett az európai értékek és a szociális értékek mellett.

Tervez egyébként belépni a pártba?

Egyelőre nem. Nekem a Tanítanék Mozgalom a politikai otthonom. Tehát én tanítanékos jelölt vagyok, a Kutyapárt listáján.”