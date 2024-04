Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

„Igen, a cél az, amit Orbán Viktor mondott: nem szabad megállni Schwechatnál, meg kell hódítani – nem Bécset, hanem – Brüsszelt! S még fontosabb, amit nemrég mondott: a ­migrációs paktum egy utolsó szög az unió koporsójába. Hozzátette: az európai egységnek vége. Ne ijedjünk meg, vegyük ezt nagyon komolyan, ne csak pusztán jól csengő szavaknak.

Az Európai Unió ugyanis nagy válságban van, s méghozzá nagyon sok szempontból. De a legfontosabb probléma: birodalmat, Európai Egyesült Államokat akarnak létrehozni az unió­ból. Ennek legfontosabb mozzanataként pedig meg akarják szüntetni a fontos kérdések esetében a konszenzusos döntés elvét, vagyis a vétójogot, ami, ha megtörténne, elvesztenénk a szuverenitásunkat, amelyért idestova ezer éve küzdünk.

Megengedhetjük ezt? Nyilvánvalóan nem. Akárcsak 1848-ban és 1956-ban, most is ellent kell állnunk a függetlenségünk és szuverenitásunk ellen fellépő erőknek, ezúttal a brüsszeli politikai és gazdasági elitnek. Persze rögtön felvetődik ilyenkor a kérdés, ami egyébként indokolt is: mi van akkor, ha ez mégsem sikerül? Nyilván abból indulunk ki, hogy sikerülni fog, mint ahogyan a labdarúgó Eb-re is úgy megyünk ki, hogy legalább a csoportunkból továbbjutunk, és hogy az azt követő olimpián minél több aranyérmet szerzünk.

Ez akkor sikerülhet, ha a június 6. és 9. közötti európai parlamenti választásokon a szuverenista erők lényeges és látható sikert érnek el a föderalista, globalista politikai pártokkal szemben. Akkor van esély arra, hogy ne Ursula von der Leyen maradjon az Európai Bizottság elnöke, aki lényegében véve a WEF, vagyis a Világgazdasági Fórum, a davosi elit kiszolgáltatottja, illetve, ha a bizottság összetételét a szuverenisták irányába tudnánk elmozdítani, s az Európai Parlamentben is kellő súlya lenne a szuverenistáknak arra, hogy a balliberális globalistákat minimum ellensúlyozni tudják, de hogy többségbe is kerülhessenek.”