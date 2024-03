„Megjelent a tegnap esti Magyar Közlönyben egy rendelet arról, hogy a kormány most aztán majd jól megoldja a gyermekvédelem helyzetét, mert átvilágítják az intézmények vezetőit. Nézzük sorra, hogy miért nem fogja ez megoldani a problémát?

1. Először is, önmagában egy rendszerszintű átvilágítással nincs baj. De itt nem csak a vezetőket kell átvilágítani, hanem a portástól kezdve az összes nevelőn át mindenkit! Nem csak a vezetők bántalmaznak gyerekeket intézményekben, hanem bárki ott dolgozó is megteheti, és sajnos meg is teszi ezt.

2. Ez az intézkedés megint nem a gyerekekből indul ki.

A legfontosabb feladat az lenne, hogy a gyerekek számára biztosítani egy megfelelő panaszmechanizmust! Ha bántalmazzák, hova, kihez és hogyan fordulhat? Erről a gyerekeknek fogalma sincs, persze gyakran azért, mert az intézményen belül ahova fordulnak, ott még meg is fenyegetik őket. Ezért is van szükség felvilágosító kampányokra, hogy a gyerekeknek milyen jogaik vannak, mi a bántalmazás, és mi lehet és kell nemet mondani, és hova lehet fordulni akár az intázményen kívül.

3. Pénz és támogatás nélkül fikarcnyit se fog javulni a gyerekvédelmi rendszer. Amikor annyira alacsonyak a bérek az intézményekben, hogy akkora mértékű a pályaelhagyás, hogy buszsofőrtől kezdve közmunkásig bárki vigyázhat a gyerekekre, akkor ne számítsunk sok jóra. Ha nincsenek a dolgozók számára képzések, mentorálás, monitoring, akkor ezek a látszatintézkedések fikarcnyit sem érnek megint.

4. Végül és nem utolsósorban, az átvilágítós rendelet 4.5 számű melléklete (Élettörténete mentes a szexuális devianciáktól)

megint egy jó vaskos buzizás, és a melegek összemosása a pedofíliával.

Szeretném újra hangsúlyozni a nyilvánvalót, hogy nem minden pedofil bűnöző meleg, és nem minden meleg pedofil! Röhej, hogy ezt le kell írni, tényleg. Ez az aljas összemosás megint nem a gyerekek érdekeit szolgálja. Tényleg újra el kell mondani, hogy egyébként kétszer annyi lányt ér szexuális abúzus, mint fiút? Hogy a lányok még inkább ki vannak téve ennek a veszélnyek?

Azok a fideszes pedofil bűnelkövetők, akik ellen vagy nyomozás folyik, vagy mát elítélték őket – a fideszes Fohsz Tivadar (aki a nevelt lányát abúzálta) vagy szintén fideszes Tímár László, (aki tanárként egy 13 éves lányt rontott meg) – nem melegek, hanem szimplán ocsmány pedofil szörnyek. Szóval sikerült megint adni az ürüléknek egy pofont, kedves fideszesek! Ettől biztos nem javul a gyermekvédelem!”

