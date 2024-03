Patrióta: A teljes balos celeb- és influenszervilág szerelmes lett Magyar Péterbe (VIDEÓ)

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

„A mai közéletben és közbeszédben óriási a felhajtás Magyar Péter körül. A baloldal sajtója, megmondói és celebjei teljes erővel tolják a magyarpéterezést” – hangzott el a Patrióta Youtube-csatorna legutóbbi videójában.

De kit is emelnek? Milyen embert sztárolnak?

Ez az a kérdés, amit a balos elit szándékosan elfelejtett feltenni magának. Pedig érdemes lett volna mondjuk a színész Nagy Ervinnek, aki hezitálás nélkül beállt mögé” – hívta fel a figyelmet Szarvas Szilveszter, a Megafon főszerkesztője.

Szarvas azt is felidézte, hogy Puzsér Róbert publicista már be is húzná rá az X-et, míg Gulyás Márton, a Partizán műsorvezetője „elsőként avatta Messiássá„, és úgy konferálta fel, mint

az ellenzéki oldal „legnagyobb reménységét”.

A JólVanEzÍgy!-srácok közül Nagy Ádám szerint pedig Magyar Péter „egy a hiteles, ellenzéki emberek közül”.