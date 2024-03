Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Julio Munoz

„Nőnap alkalmából az egyik legnagyobb női magazin is készült, no nem erős, mindenre elszánt, kemény és határozott nők, édesanyák bemutatásával, hanem férfiak dicséretével, akik kiveszik a részüket az otthoni teendőkből: főznek, mosnak, vasalnak, és természetesen tisztába teszik a gyerekeket is, ha kell.

Nagyon szép dolgok ezek, és ma már maximálisan el is várható, hogy egy férfi a háztartásban adódó feladatok elvégzésébe is besegítsen a párjának. Azonban ez a nap a nőkről szól, a nők szeretetéről és tiszteletéről, nem pedig a férfiak magasztalásáról. A Telexnek is feltűnt ez a kis visszásság, és a maga módján szóvá is tette, azonban egy dolgot valahogy elfelejtett kiemelni. A női magazinban szereplő férfiak között csodák csodájára feltűnt Nagy Ervin is, mint csodás családapa, amit természetesen nem vonunk kétségbe egyetlen pillanatra sem.

Azonban nem volt nehéz nem felfigyelni arra, hogy olyan, mintha az egész médiamegjelenés arról szólna, hogy Nagy Ervint megszerettessék, közelebb hozzák az emberekhez. Hiszen a baloldali színművész az utóbbi időben nagyon sokszor állt bele a kormányba, megjelent különböző tüntetéseken, ahol közvetve erőszakra buzdította a résztvevőket, majd az RTL bokszműsorában vállalt szerepet, ami miatt kemény összetűzésbe került kormánypárti újságírókkal, mert nem bírta elviselni, hogy arról cikkeztek, hogy padlóra került. Éppen ideje volt tehát a kissé megkopott brand ráncfelvarrásának. Erre a legnagyobb bizonyíték az a werkfilm, amit a magazin címlapfotózásáról készítettek. Nagy Ervin a cuki édesapa, a csodás kisgyerekekkel és a háttérben meghúzódva, mint egy láthatatlanul ott sürög-forog az édesanya, Borbély Alexandra is. Holott pont róla, a nőkről, az édesanyákról kellett volna megemlékezni és kiemelni az áldozatos munkájukat, amiket valóban sokszor a háttérben végeznek, távol a reflektorok fényétől.

Sajnálatos, hogy vannak olyan érdekek, amik miatt fontosabb Nagy Ervin megkopott brandjének kozmetikázása, mint a hódolat és tisztelet kinyilvánítása az édesanyák, asszonyok, hölgyek, nők, lányok irányába.

Mi azonban tisztelettel és hódolattal kívánunk nagyon boldog nőnapot minden kedves hölgyolvasónknak!”