Hatalmas füst terjengett a MOL-torony környékén

Nyitókép: Facebook

Valami hatalmas füsttel égett Budapesten a XI. kerületben, a MOL-torony környékén – számolt be róla a Magyar Nemzet. A lap az ügyben kereste a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot is, ahonnan a következő tájékoztatást adták: a XI. kerületi Hamzsabégi útra riasztották a tűzoltókat, ahol egy telephelyen kigyulladt egy tehergépkocsi. Ennek a füstjét távolabbról is lehetett látni. A tűz átterjedt az aljnövényzetre, illetve részben egy másik járműre is. A fővárosi tűzoltók négy vízsugárral oltották el a lángokat – közölte Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.