A mostani volt a legmelegebb tél Magyarországon

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

A mostani tél különösen enyhe volt, ezt a számok is igazolják: az idei lett 1901 óta a legmelegebb tél Magyarországon. Az évszak középhőmérséklete országosan 4,0 Celsius-fok volt, amely 0,4 fokkal több, mint a korábbi csúcstartó, a 2006-2007-es télé. Az enyhe télnek komoly hatásai lehetnek a mezőgazdaságra is. A számok is alátámasztják, hogy a hátunk mögött hagyott téli évszak volt az eddigi legmelegebb Magyarországon. Ezt a számok is alátámasztják, ugyanis a decembernek, a januárnak és a februárnak országos 4 fok volt a középhőmérséklete, ami 3,7 fokkal lépte meg az 1991 és a 2020 között mért átlagot.

A jelentések szerint az 1901 óta mért legmelegebb tél lett a mostani, megdöntve az eddigi 2006/2007-es telet. Hónapokra lebontva a december 2,2 fokkal, a január 1,8 fokkal, a február pedig kereken 7 fokkal volt enyhébb az átlagosnál, a múlt hónap lett a legmelegebb, 2,4 fokkal megelőzve az eddigi csúcstartó 1966-ost. A met.hu szerint annyira magas ez az érték, hogy a márciusok között is a hetedik legmelegebb lenne.

Meleg mellett csapadék is volt

A jelentések szerint országos átlagban 134,5 milliméter volt a csapadékösszeg, ami 17 százalékkal haladja meg az 1991 és 2020 között mért átlagot. A december a megszokottnál 84 százalékkal volt csapadékosabb, a 20. század legeleje óta ez volt a tizedik legcsapadékosabb decemberünk, míg a január mindössze három százalékkal volt kevésbé csapadékos, mint az átlag.

A legmelegebb tél számos melegrekordot is eredményezett, december második napján Békéscsabán például 18 fok volt, ami az új országos napi melegrekord lett, míg január 4-én Batán 16,4 fokig kúszott a hőmérő higanyszála.

Két héttel később Hercegszántón volt rendkívül meleg, amikor 17,7 fokot mértek. Februárban is számos új rekord született: 10-én 12,7 fok volt a napi középhőmérséklet országos átlaga, aminél csak egy melegebb átlaghőmérsékletű nap volt a XX. század eleje óta. Ezen a napon például szegeden 20 fok fölé ment nappal a hőmérséklet. Előtte egy nappal ráadásul a Baranya vármegyei Sellyén mindössze 11,1 fokig hűlt le a levegő, így megdőlt a napi legmagasabb minimum-hőmérséklet országos rekordja.

Rá két héttel, február 24-én a kecskeméti K-puszta mérőállomáson 10,8 fok volt a mért legmagasabb napi minimumhőmérséklet. A február vége is tartogatott rekordot: február 27-én túlontúl tavaszias meleget, kereken 22 fokot mértek Körösszakálon, ami az egész téli szezon legmagasabb mért hőmérséklete lett. Február 28-án Tatabánya Dózsakert állomáson csak 11,1 fokig csökkent a hőmérséklet, amivel megdőlt a legmagasabb napi minimumhőmérséklet országos rekordja.

Hiába a legmelegebb tél, nincs könnyű helyzetben az agrárium

Márciusban több helyen is voltak fagyok az éjjeli órákban, ami rossz hatással van a mezőgazdaságra. A HungaroMet tájékoztatása szerint a március közepi hétvégén kevés csapadék hullott, a legtöbb helyen 5 milliméter alatt maradt a mennyisége. „A talaj felszín közeli része március első felében sokfelé átnedvesedett, azóta azonban veszített nedvességtartalmából, az Alföldön és a Dunántúl keleti felén sokfelé kimondottan száraz” – írták.

A szakemberek szerint ez az évnek ezen időszakában azért sem jó, mert a száraz felszínek fölött a derült, szélcsendes éjszakákon jobban le tud hűlni a levegő, mint a nedvesebb felszín fölött. Mint írják, gyümölcsfák már virágoznak, a megszokottnál előrébb járnak a fejlődésben és fagyvédelem nélkül a korai csonthéjasok jelentős fagykárokat szenvedtek.