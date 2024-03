Nyitókép: Magyar Nemzet/Havran Zoltán

„Először is szeretném leszögezni, hogy bárminemű, nőket érő erőszakot elítélek, ahogy az MSZP egésze is. Nem véletlenül nyújtottuk be újra meg újra az Isztambuli Egyezmény ratifikációját, amely a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szól.

Bayer Zsolt publicisztikája szerint 10 éve tud a Fidesz az erőszakról, ám ha ez igaz, akkor miért nem tettek semmit? Ha és amennyiben ez és Varga Judit állításai igazak, akkor miért nem ratifikálták az Isztambuli Egyezményt? És miért nem kapott semmiféle védelmet az akkor hivatalban lévő igazságügyi miniszter?

Miért csak most állnak a nyilvánosság elé? Az utóbbi 14 évben nem volt olyan pillanat, hogy a nők védelme, a nők egyenjogúsága, a családon belüli erőszak megelőzése fontos lett volna a kormánynak, sőt, többek közt az Isztambuli Egyezmény ratifikálásnak elutasításával inkább ellene mentek.

Bárhonnan is nézzük, a Fidesz rendszere semmiképpen sem családbarát, erkölcsileg és morálisan is totálisan megbukott.”