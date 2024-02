Szakértővel üzentek Fekete-Győrnek: a füstbomba veszélyes

Mint arról beszámoltunk, felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bíróság Fekete-Győr Andrást, mert 2018. decemberi demonstráción eldobott egy füstgránátot. A Magyar Nemzetnek Nagy László Tibor jogász, az Országos Kriminológiai Intézet osztályvezetője nyilatkozott, szerinte egy ilyen eszköz nem veszélytelen. Elmondta:

„Minden pirotechnikai eszköznek, így a füstbomba működésének is az az alapja, hogy kemikáliákat alakít égési melléktermékké, így gázt, hőt, fényt vagy hangot, illetve ezek kombinációját hozva létre. A füstbomba által generált füst tartalmaz nem fém és fém-oxidokat, egyes változatok fémsókat is, amelyek a legtöbbször nem kifejezetten ártalmas anyagok, de előfordulhat olyan eset, hogy súlyosbítják a meglévő légúti problémákat, ha az ezt belélegző ember ilyennel rendelkezik. Esetükben kiválthatnak akut és krónikus mellékhatásokat is. Ezek az eszközök semmi esetre sem szolgálnak arra, hogy másokhoz vágjuk, illetve más személyekre irányítsuk őket. Arról nem is beszélve, hogy egy rendezvényen, a tömegben lehetetlen tartani azt a biztonsági távolságot, amely egy ilyen füstbombánál kötelező lenne.”