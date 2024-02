„Elindult a tavaszi szezon a parlamentben. A baloldal próbált fogást találni a kormányon és a miniszterelnökön, de mint mindig, most is ők jártak rosszul. Szabó Tímea, a mikroszkóp alatt sem látható népszerűségű Párbeszéd – Zöldek ügyvezető társelnöke a szokásához híven fröcsögve támadt a kormányra:

»A kormány terelése és szánalmas cinikus válasza nem más, mint beismerés. A kormányzati mocsok a kormány legtetejéig, Orbán Viktorig elér. Vagy mondhatjuk úgy is, hogy onnan indul és oda is tér vissza. Mindig. Mindenben. Ahogy a pedofilmosdatásért is Orbán Viktor a felelős, úgy a törvénysértő lehallgatásokért és a végrehajtói korrupciós botrányokért is. Erre a fertőre, amit Orbánék az országgal csináltak, nincs bocsánat!«

A miniszterelnök kristálytisztán elmondta, hogy mi a helyzet. Akik most a jobboldalt támadják a pedofil igazgató ügyében, azoknak felhívta a figyelmét: a pedofil bűnelkövetőt a jelenlegi kormány zárta be, mert a baloldaliak ezt nem tették meg. Ők húsz évig a helyén hagyták, nem folyt ellene következménnyel járó vizsgálat. Ezzel az emberrel szemben 2011-ben a Fidesz-kormány már megindította az első rendőrségi eljárást, ami sikertelen volt, de ebbe nem törődtek bele, ezért lett második vizsgálat, végül a mostani kormány zárta börtönbe. »Pedofiloknak nincs kegyelem!« – szögezte le Orbán Viktor. Azt hiszem erre mondják pestiesen, hogy ilyen, amikor a fagyi visszanyal. Van még kérdés, kedves Tímea?”

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás