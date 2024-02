Magyarország a Gyurcsány Ferencek, Arató Andrások dacára sem lesz k-va ország!

Arató András olyan heves, már-már elviselhetetlen örömöt érzett amiatt, hogy idő előtt távozott a köztársasági elnök és hogy a volt igazságügyminiszter is lemondott képviselői mandátumáról,

hogy – lévén mindketten nők – lekurvázta őket.

A benne ilyen rendellenes mértékben fellobbant káröröm és az egy pillanatra sem kielégült gyűlölet együttesen okozhatta, hogy önnön jókora lelki púpját is megvillanni engedte ország-világ előtt, gondolván, hogy az másoknak tetszeni fog, elfeledkezve arról, hogy ő a Klubrádió első embere.

Azé a Klubrádióé, melynek hajdani frekvenciáját azért kellett volna örökre nekik hagyni – szerintük és a DK-s hallgatóság szerint – , mert az igazi kulturális érték, a baloldal mértékadó orgánuma!

A főnök azonban segített erkölcsileg még a Nyugati Fénynél is mélyebbre merítenie zugportállal keresztezett zseb-, azaz zebrarádióját… Mármint azzal, hogy a konzervatív elit két hirtelen visszavonult női jelesét bélyegezte durvább szóval prostituáltnak. „Ha nem megy jól a kupleráj, nem a bútorokat kell lecserélni, hanem a kurvákat”, idézte meg az ő világában dívó házi bölcsességet Arató – vihart aratva.

Csak az a baj, hogy ez a vihar kevéssé terjed túl a jobboldali politikai közösségen, annak lapjain, politikusain és a Magyar Nemzeti Médiaszövetségen. Az aratóazonos oldalon eddig senki nem szólalt meg.

Maguk az oda tartozó nők se érezték sértve magukat amiatt, hogy miként illet a főklubrádiós olyan közéleti szereplőket, akik neki nem tetszenek,

viszont mivel jobboldali nők, tehát le lehet őket k-zni. Gyurcsányné Dobrev Klára árnyékminiszter asszonynak is megfelelt az aratói megnyilvánulás, Kálmán Olga még csak közbe se vágott a sommás DK-csöndnek. Hiába keresik őket újságírók, ez idáig se posztommunista, se liberális-feminista közéleti személyiségben nem éledt fel a jóérzésű emberek ilyenkor elvárható erkölcsi szolidaritása a gyalázkodással illetettek mellett. A baloldali-zöld minigalaxisban egyedül az LMP határolódott el, illetve az ex-KDNP-s Lukácsi Katalin.

Milyen a klubszellem? Arató Andrást nem szólította fel lemondásra a Klubrádió stábja sem, nem érezték sértve magukat nőiségükben például a következő ismert (és elfogultságuk ellenére sem érdem nélküli) rádiós személyiségek: Váradi Júlia, Kun Zsuzsa, Göczey Zsuzsa.

Nem és nem mutatott lovaiasságot Désy János, Rózsa Péter… mondjuk a hajdani pornókönyvszerző Bolgár úr hallgatásán dehogy csodálkozom.

Abban aztán, hogy Arató András sem veszi kalapját, végképp nincs semmi különös, és sajnos nem üres politikai panel, amit Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető nyilatkozott Novák Katalin és Varga Judit lemondásakor: „A jobboldalon a hibáknak is van következményük, a baloldalon a bűnöknek sincs.” Ezt a fura törvényszerűséget igazolta annak Fekete-Győr András is, amikor füstölgő pirotechnikai eszközt dobott szabad véleménynyilvánítás címén rendőrökre. (Most kapott érte másodfokon felfüggesztett börtönbüntetést.)

Arató András főklubrádiós k-ként láttatta „publicisztikájában” azt a hölgyet, aki pár napja még Magyarország első számú közjogi méltósága volt.

Ha Arató egy kicsit sem érzi a nemzet részének magát, akkor legalább vendégként viselkedjen elfogadhatóan.

Magyarország még a Gyurcsány Ferencek, Arató Andrások jelenléte ellenére sem k-va ország.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán