Felbukkant Karácsony főtanácsadója, el is futott a kérdések elől (Videó)

Mint arról beszámoltunk, Tordai Csaba ügyvédi irodájában házkutatást tartottak a NAV munkatársai tavaly ősszel, ugyanis itt hamisíthatták meg a 99 Mozgalom félmilliárdos adománygyűjtésének jegyzőkönyveit. Sajtóhírek szerint Tordai pedig nélkülözhetetlen támasza Karácsonynak, amit a főpolgármester nyilatkozatai is alátámasztanak, ugyanis többször is elmondta nyilvánosan, hogy továbbra is bizalmi embere és a munkavégzés alól sem hajlandó felfüggeszteni.

A Magyar Nemzet most a Városházánál futott össze Tordaival, aki láthatóan zavarba jött a kérdésektől, telefonjába bújt és sietően a metróba menekült. A riporter azt szerette volna megtudni Tordaitól, hogy mi köze volt a 99 Mozgalomhoz, illetve, hogy a NAV munkatársai miket foglaltak le nála.

A felvételt itt tekintheti meg: