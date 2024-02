Elegáns lépés a'la Telex: bojkottálják egy író munkáját, mert az kapcsolatban állt az Indexszel

A Telexnek a tárcarovatának állandó szerzője volt Szendi Nóra, rendszeresen jelentek meg ott írásai, azonban nagyon úgy tűnik, hogy csak ez idáig. Szendinek novellái a Média1 tájékoztatása szerint két Telex-tárcakötetben is megjelentek és a könyvek dedikálásán is ott volt, most azonban egy levélből tudta meg, nem kérnek írásaiból. Mégpedig azért, mert írása megjelent az Indexen is, ami a telexesek többségének korábbi munkahelye.

„Nagyon szívesen lehoznánk pár hónap múlva, viszont lenne itt egy dolog (és ha nagyon mélyre ások, tudat alatt talán ez is közrejátszott abban, hogy olyan sokáig húztam-halogattam a választ). Szóval láttuk, hogy jelentek meg szövegeid az előző munkahelyünkön, az Indexen. Nagyon nehéz ezt normálisan megfogalmazni, tényleg keresem a szavakat, de tavaly november körül megfogalmazódott bennünk, hogy a jövőben szeretnénk elkerülni ezeket a párhuzamosságokat. Nyilván semmi rosszat nem gondolunk azokról az amúgy többségében remek szerzőkről, akik ott is publikálnak (szuverén döntésük, hogy hol jelentetik meg a szövegüket, a lényeg úgyis az, hogy az olvasók szuper szövegekhez jussanak), de pl. ez után a tavaly megjelent elemző anyagunk után [link következik] mi 2024-től mégis szeretnénk húzni valamiféle jelképes határt. Kicsit aggódva-bizonytalanul írom ezeket a sorokat, és teljesen megértem, ha a szerzői autonómiád megsértésének érzel egy ilyen jelzést – hidd el, semmiféle ilyen szándékunk nincs, igazából a rovat céljait, misszióját szem előtt tartva döntöttük így, tényleg sokat vívódva a kialakult helyzeten. Ha ezek után késő tavasszal lehozhatjuk a mellékelt novellát, annak tényleg nagyon örülünk, megtisztelnél vele minket” – írták a telexesek az írónak.

Szendi szerint nem először bojkottálják írásait, ugyanis korábban a WMN magazin azzal utasította vissza a bántalmazók perspektívájának megmutatásával foglalkozó szövegét, hogy „mivel rengeteget írunk az áldozatok szempontjából erről a témáról, ezért sajnos ezt az írásodat nem tudjuk most használni”.

Nyitókép: Facebook