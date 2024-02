Egyre több magyar ír végrendeletet – itt vannak az okok!

A közjegyzők tapasztalatai szerint gyakran készítenek végrendeletet a nem az első házasságukban élő szülők, különösen akkor, ha korábbi kapcsolatukból is született gyermekük – írja az Index. Az indokok között szerepel az is, hogy a szülők szeretnék, hogy a nem közös gyermekeik is egyforma részhez jussanak a közös vagyonból.

„Akik maguk szeretnék eldönteni, hogy haláluk után kik és hogyan örököljék a vagyonukat, azoknak mindenképp érdemes még időben végintézkedést tenniük. Így akár többet juttathatnak azoknak a gyermekeknek, akiknek az életükben kevesebbet adtak, vagy bebiztosíthatják a korábbi kapcsolatukból származó gyermekek örökrészét. A nem az első házasságban élők egyre gyakrabban tesznek végrendeletet, ezzel pedig az örökösök közötti családi vitákat is megelőzhetik” – mondta a lapnak Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke.

Tavaly megugrott a közös végrendeletet készítő házaspárok száma is,

több mint másfélszer annyian kerestek fel emiatt közjegyzőt, mint 2022-ben. Az is gyakori, hogy élettársak végrendelkeznek egymás javára. Ők ugyanis a törvényes öröklési rend szerint nem örökölnek egymás után, még a közösen lakott ingatlanra sem illeti meg őket haszonélvezet. Így végrendelet hiányában semmit nem kapnak a párjuk után, és ha nincs tulajdonrészük a közösen lakott lakásban, ki is költöztethetik őket az örökösök.

