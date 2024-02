Egy tévés újságírót vet be a Fidesz Botka Lászlóval szemben Szegeden

A portál szerint újságírói körökben Fülöp László régóta ismert: Szegeden végezte tanulmányait, jogi diplomáját is itt szerezte. 1993 óta foglalkozik újságírással, kezdetben riporterként dolgozott a Magyar Televízió Szegedi Körzeti Stúdiójában. 2013-ig a Magyar Televízió szerkesztőjeként és műsorvezetőjeként dolgozott, de volt a CNN magyar nyelvű hírmagazinjának a műsorvezetője is. Jelenleg kommunikációs tanácsadóként és egy cég kommunikációs vezetőjeként dolgozik. Botka László ezúttal is az Összefogás Szegedért Egyesület színeiben újrázik már sokadjára a polgármesteri székért.