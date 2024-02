Véleménye szerint ugyanakkor amikor a magyar kormány azt fontolgatja, hogy betiltja a műhús gyártását és forgalmazását, azzal nagyjából a géprombolás útjára lép, és ez egyet jelent a fejlődés betiltásával, oszt’ odalenne egy újabb remek kis innováció is, de szeretem ezt a szót. Műhús, ezt meg ízlelgetem. Olyasmi lehet, mint a guminő, már bocsesz, az is hasznos, minek ennyi ember a Földre.

Amit ugye majd a műhús ment meg a biztos pusztulástól, meg a cincérpörkölt magokkal és fermentált büdösbogarakkal.

Az vagy, amit megeszel. Ezt a bonmot-t bizonyára Donáth Anna is ismeri, hiszen az egészségipar összes szócsövéből ez dől egy ideje, a szereplők saját üzleti érdekeihez igazítva, félrevezetve a szerencsétlen olvasót. Az is elképzelhető persze, hogy nem ezekből a fórumokból tájékozódik, hanem Hippokratészt olvasgat, esetleg Feuerbachot, sokan nekik tulajdonítják ugyanis a mondást, tőlük is ismerheti. Magam maradnék Anthelme Brillat-Savarin francia jogász, szakács és író idevonatkozó tézisénél, amelyet Az ízlés fizio­lógiája (1826) című pompás könyvében hagyott az utókorra:

»Mondd meg, mit eszel, s megmondom, ki vagy.«”

