Terítéken Csurka István öröksége, az SZDSZ-es emléktalálkozó megszervezését pedig inkább meghagyná Fodor Gábornak és Vona Gábornak a Mi Hazánk alelnöke

Miért kell reprodukálni a MIÉP által fémjelzett nemzeti radikalizmust?

Igény volna rá – ahogy szokták mondani, s ezen Csurka István biztosan jóízűt mosolyogna. A harmadikutas politikára igenis szükség van, hogy a kisiklatott rendszerváltás után egy valódi, gyökeres változást, a politikusbűnözők elszámoltatását is hozó fordulat jöjjön a magyar közéletben. A „politikailag korrekt” közbeszéd és média, a társadalmi problémák szőnyeg alá söprése, a kishitű és megalkuvó politikusok helyett őszinte, tabudöntő, paradigmaváltó politikát folytatunk rendületlenül. Csurka szellemi örökségét egy generációváltás után is képviseljük, sőt az 1998-as öt százalékot a 2014-es országgyűlési választásokra, nemzeti radikális politikával 20 százalék fölé tornásztuk, s lehet még tovább is.

Vagyis?

Tovább visszük a lángot – értékmentés zajlik. A nemzeti radikalizmusnak az elmúlt évtizedekben megvolt a társadalmi jogosultsága, egyben a keresztje: sokszor, ötszázalékos küszöbön táncolva nem volt hálás feladat a képviselete. Pláne, hogy emberi okok miatt kétszer újra kellett kezdeni a pártépítést a nulláról. Három párt sikeres parlamentbe juttatásában vettem részt, és nagyon bízom benne, hogy többé nem kell a nulláról újrakezdeni.

Nem egy öncélú politikai aktivizmusról van szó,

mondván, akkor is legyen radikális párt Magyarországon, ha netalántán nincs rá igény. Épphogy komoly társadalmi támogatottsága van, így nekünk küldetésünk és felelősségünk ezt képviselni. Magyarországon folyamatosan voltak arra kísérletek, hogy a pártpolitikai rendszerünket kétpólusossá tegyék, azonban a Mi Hazánk létével, parlamentbe jutásával és erősödésével ismét bebizonyosodott, hogy igenis van igény a magyar társadalomban egy harmadikutas politikára.

A nyolcvanas, de főképp a kilencvenes években kiemelt téma volt az elit reprodukciója, hogy átmentette-e hatalmát a kommunista-szocialista elit vagy sem, de ugyanez igaz lehet bizonyos szempontból a korábbi pártpolitikai irányzatok visszatérésére, így a nemzeti radikális szemlélet képviseletére: előbb a Magyar Igazság és Élet Pártja (MIÉP), majd a Jobbik, most pedig a Mi Hazánk Mozgalom képében.

Nagyon sok személyi átfedés van e pártok között. Többünk már a harmadik nemzeti radikális pártban politizál, de még mindig ugyanazt képviseljük. Én például a MIÉP Ifjúsági Tagozatának elnöke voltam; és mindannyian hűek maradtunk a Csurka által a nemzetépítő államról lefektetett, emelkedett modellhez, a Mi Hazánk jelszava is a Szabó Dezső-i gondolat: „Minden magyar felelős minden magyarért.”

E személyi átfedéseket jól mutatja a január 6-án tartandó MIÉP-emléktalálkozó.

Nagyon örülök, hogy az általam szervezett MIÉP-emléktalálkozón jelen lesz a párt hat egykori országgyűlési képviselője mellett számos prominense az értelmiségi holdudvarból, mások mellett Csath Magdolna, Dörner György, Franka Tibor, valamint Fekete Gyula. És pikánsnak tartom, hogy most egy asztalhoz ül a rendszerváltás utáni nemzeti radikalizmus eddigi három pártja, a MIÉP, a Jobbik, illetve a Mi Hazánk alapító elnöke: Horváth Lajos, Kovács Dávid és Toroczkai László, akik mindhárman a MIÉP politikusai is voltak.