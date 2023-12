„Én csak csupa jót tudok magamról mondani” – 70. születésnapi interjú Dörner Györggyel

Hetvenéves lett Dörner György, Kossuth-díjas színész, az Újszínház igazgatója, a magyar művészvilág megkerülhetetlen figurája.

Isten éltesse!

Dörner György 1953-ban született Budapesten. Kossuth-díjas magyar színművész, szinkronszínész, az Újszínház igazgatója, érdemes és kiváló művész. Harmadszori próbálkozás után nyert felvételt a Színház- és Filmművészeti Főiskolára, ahol 1979-ben végzet Horvai István és Kapás Dezső osztályában. Ugyanebben az évben a Nemzeti Színház tagjaként kezdte meg pályafutását. 1982-ben a budapesti Katona József Színház alapító tagja, 1988-tól a Radnóti Miklós Színház társulatának tagja. 1989-től szabadfoglalkozású művész. Játszott a veszprémi Petőfi Színház, a Komédium, a Várszínház, a tatabányai Jászai Mari Színház, a kecskeméti Katona József Színház és a Pesti Magyar Színház előadásaiban. Színpadi alakításai mellett számos mozi- és televíziós filmben szerepelt. Sokat szinkronizált, jellemzően Bruce Willis, Mel Gibson, Eddie Murphy és Michael Douglas, illetve Kirk Douglas ifjúkori szerepei számára kölcsönzi a hangját. 2011 októberében Tarlós István főpolgármester kinevezte az Újszínház igazgatói posztjára, amelynek azóta is vezetője.

*

Születésnapi interjúnk!

*

Van-e legkedvesebb gyermekkori emléke?

Csak kedves gyerekkori emlékeim vannak. Egy focilabda…

és orrvérzésig, látástól-vakulásig foci.

Ez az egyik legkedvesebb emlékem. Aztán az is egy nagyon jó emlék, hogy megtanultam gitározni, mert előtte csak szájharmonikázni tudtam. Dióhéjban legyen ennyi.

Amikor kisgyermek volt, milyennek képzelte el magát felnőttként?

Ugyanolyannak, mint gyermekként. Zsíros kenyér, pirospaprika – ezen nőttünk fel, s nekem például a mai napig a pecsenyezsíros kenyér a kedvencem. Úgyhogy e tekintetben nem sokat változtam. (Nevet)

Hetvenéves lett, ezúton is boldog születésnapot kívánok! Ennyi idő, ha nem is mindenre, de azért már van, amire elég. Arra mindenképpen, hogy letisztuljon néhány dolog az emberben. Van olyan dolog, amihez régen ragaszkodott, de most már elengedte?

Hát, például a villamos fogantyújához korábban ragaszkodtam, mert ahogy ment a villamos, néha rázott, így ildomos volt ragaszkodni hozzá, de most már elengedtem. (Nevet) Már nem is tudom, mikor ültem utoljára villamoson. És a metrófogantyúval is így vagyok…

Dörner György, Újszínház (Fotó: Földházi Árpád)

Van-e olyan rossz tulajdonsága, amin úgy érzi, nem tudott változtatni, de most már megtanult vele élni?

Én magamról biztos, hogy nem fogok semmi rosszat mondani, úgyis megteszik ezt helyettem a rosszakaróim. Nem kell, hogy én is beálljak a sorba.

Én csak csupa jót tudok magamról mondani.

(Nevet)

Melyik az a darab, amit akárhányszor újra és újra meg tudna rendezni?

A Karnyónét biztos.

Melyik az a mű, ami leginkább mást mond önnek ma, mint kamaszként vagy egyetemistaként?

Egy jó műnek – legyen az színdarab, regény, vers vagy bármi – az az ismérve, hogy mindig ugyanolyan jó. Kortalan. Bármely életszakaszában is találkozzon vele az ember, mindig minőségi. Beethoven vagy Bach ma is ugyanolyan élvezhető, mint fiatalként. De említhetném Rameau-t is, aki zseniális zenéket írt; kevéssé ismerik ugyan, de nagyszerű. Most például A gáláns Indiákat hallgatom tőle egyfolytában, mert bele vagyok zúgva. Tehát minden, ami valóban jó, az kortalan.

Kit tart a legnagyobb mestereinek ennyi év távlatából?

Nehezet kérdez, mert gondolom a színházzal, színművészettel vagy a főiskolával kapcsolatban kellene kiemelnem valakit… Bevallom, igazából olyan sok jót nem vártam a főiskolától, de Kapás Dezsőt mindenképpen kiemelném, az nagyszerű találkozás volt. Őt nagyon-nagyon kedveltem a főiskolán.

Nem feltétlen a művészközegre értettem, hanem az élet bármely területére.

Ó, hát akkor Csurka Istvánt mindenképpen megemlíteném.

Mondjuk ő akár még a főiskolához is kapcsolódhat, mert abban az időben, amikor oda jártam, Csurka ünnepelt író és színházi szerző volt. Eljártunk a főpróbáira és a bemutatóira – fantasztikus volt. Második vagy harmadik alkalommal már ismerősként üdvözöltük egymást, ami aztán később kiteljesedett barátsággá.

Csurka István író, a MIÉP elnöke 2002-ben. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Igaz, ön nagyon kedvelte annak idején a MIÉP-et.

Nem a MIÉP-et szerettem, hanem Csurkán szerettem… és a szabadságot szerettem… és a magyarokat szerettem.

És ez nem változott a mai napig sem!

Lett olyan hobbija az idő múlásával, amiről korábban nem gondolta volna, hogy szeretni fogja?

Ó, igen, lett bizony.

És mi az?

Imádok vitorlázni. Sohasem gondoltam volna, hogy valaha is vitorlázni fogok, aztán egyszer úgy hozta az élet, hogy vitorláztam egyet, és annyira megszerettem, hogy csupa csoda! (Nevet)

A szakmán belül van olyan személy – akár színész, akár rendező –, akivel kapcsolatban úgy érzi, lehetne akár jobb is a viszonyuk?

Azt hiszem, rendben van minden így, ahogy van.