„Milyen érdekes, hogy Krausz Gábor szuperséf egészen addig nem tüsténkedett látványos NERseggnyalásban, amíg az oldalán virított a magyarok nagyasszonya, azaz a sze*bálványból szemérmes matyó Madonnává avanzsált Tóth Gabika. Úgy tűnik, hogy Krausz volt annyira eszes, hogy nem vállalt be magához méltatlan, NERpropagandát szajkózó megnyilatkozásokat egészen addig, amíg ezt megtette helyette az oldalán díszelgő, keresztényi erényeit harsányan a világba kiabáló mintafeleség. De most mit hallok? Krausz Gábor azt nyilatkozta az egyik kormánylapnak, ne nevezzük meg, nem érdemli meg, hogy »most voltam Bécsben, ahogy látom, elég durva a helyzet.« És azt is elárulta, hogy nem mert sétálni az osztrák főváros belvárosában, mert annyira drámai a helyzet. Ugye emlékezünk még arra, amikor 2018-ban Lázár János hasonlóan tragikus állapotokról számolt be bécsi útja során.

Nos, ezzel csak az a baj, kedves Gábor, hogy 2023-ban ismét Bécset választották meg a »világ legélhetőbb városának«! És nem először! Az Economist Intelligence Unit 172 országot vizsgált meg, és az osztrák főváros főként a számtalan kulturális és szórakozási lehetőségével, a kiváló infrastruktúrájával és a jó közbiztonságával került a lista élére. Szóval akkor most miről beszélsz, de tényleg?”