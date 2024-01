Kiderült, ki vezette a súlyos balesetet okozó magyar rendszámú autót Horvátországban

A harmadik áldozat az embercsempész egyik utasa volt, az ő személyazonossága továbbra is ismeretlen. Megalapozott a gyanú, hogy a személygépkocsit – amelyben tíz egyiptomi és egy szíriai utazott, akik illegálisan léptek be Horvátország területére – a maga is súlyos sérüléseket szenvedő moldovai állampolgár vezette – közölte a horvát vádhatóság.

A moldovai állampolgár ellen embercsempészet és halálos baleset okozása miatt indult bűnvádi eljárás. A Károlyváros megyei államügyészség a szökés és a bűncselekmény megismétlésének lehetősége miatt előzetes letartóztatását kérte, amelyet a helyi bíróság jóváhagyott.

(MTI)

Nyitókép: Pixabay