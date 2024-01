Hitét vesztett nép az erejét is elveszti – Attila: a miénk (II.)

Attila, ez a faházban élő uralkodó, aki minden

barbár nép és valami módon szinte valamennyi

civilizált nemzet ura volt, az egyik legnagyobb

király, akiről a történelemben olvashatunk.

– Montesquieu

Európa összes népe és nyelve Ázsia turáni és iráni területéről származik. A szkíta és hun gyűjtőnév alá tartozó lovas népek különböző törzsekre – szkítákra, hunokra, avarokra, kazárokra, magyarokra, türkökre stb. – tagolódtak, melyek lótartása, harcmodora, öltözködése, nyelve és szokásai hasonlók voltak. Évezredes harcaikról, életük alakulásáról keveset tudunk.

A hunokról, arról a harcos lovas népről, amely Kínát évszázadokon át támadta, kínai szövegek számolnak be először. Más forrásokból tudjuk, hogy a hunok két részre szakadtak, egy részük Kazárországban telepedett le. Innen törtek előre Európába a hunok, avarok, türkök, magyarok, majd jóval később Batu kán aranyhordája is. A hunok lehúzódtak egészen a Tiszáig, ahol megtelepedtek, s folyamatos támadásokat indítottak Bizánc ellen, és elérték a Rajnát. Maguk előtt kergették a germánokat, a gótokat és a vandálokat, akik kíméletlenül elpusztítottak mindent, ami csak az útjukba került. Vandalizmus szavunk ma is őrzi esztelen kegyetlenségük emlékét. A hunok 432-ben lépték át a Duna és a Rajna vonalát. Székhelyük a később keletkező német hősi eposz, a Nibelung-ének szerint Óbuda, vagyis Sicambria lehetett, a bizánci Priszkosz rétor szerint a Szentes–Szolnok-vonalon volt, amit a germánok Etzelburgnak, vagyis Etelvárnak neveztek.