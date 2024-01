Gázt adott, miközben felhajtott a fagyos Erzsébet hídra, hatalmas piruett lett a vége

A Budapesti Autósok Közösségének küldtek be egy videót, amelyen azt látni, hogy vasárnap este, 21 órakor, az Erzsébet híd budai oldalánál egy Toyota Yaris épp fel akar hajtani a hídra, ám a sofőr elveszti uralmát a gépjárműve felett. A mögötte haladó jármű fedélzeti kamerája felvette az esetet, amin látni, hogy a kisautó a nem túl nagy sebesség ellenére is megpördül és átmegy az ellenkező irányú forgalmi sávba is.

Kész szerencse, hogy épp nem jöttek szembe, így nem történt nagyobb baj. „Azoknak küldöm, akik a téligumi ellen vannak...” – írta a lapnak a felvétel készítője, aki szerint a Yarison nem az évszaknak megfelelő abroncsok voltak.

A felniket elnézve csak elöl volt téligumi”

– írta, majd úgy folytatta: forgalmasabb időszakban ezt senki nem úszta volna meg ennyivel.

