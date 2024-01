„Van a mai politikában egy tabu, amelyet nem illik és nem is érdemes feszegetni. Aki mégis megpróbálja, nem csupán magas labdát dob fel a versenytársainak, de súlyos hatalomtechnikai hibát is elkövet. Ugyan sokan pusmogtak róla eddig is, de a kockázata miatt senki sem mert beleállni. A Második Reformkor viszont kimondja a kimondhatatlant: a magyar politika az idősekről szól. Ez önmagában még nem lenne baj, hiszen szüleink, nagyszüleink megérdemlik a nyugodt és biztonságos körülményeket, a vigyázó figyelmet, a tiszteletet és a hálát. De itt nem erről van szó. Nem gondoskodásról, hanem puszta számításról. A kormányt és az ellenzék legerősebb pártját, a DK-t összeköti egy fiatalellenes politikai szövetség. (...)

Nézzük csak meg a két fiatalellenes párt üzeneteit, legelső és leghangsúlyosabb mondatait, stílusát, gyűléseit. Mind-mind arról árulkodnak, számukra a prioritás a nyugdíjasok megnyerése és megtartása. No, nem azért, mert annyira a szívükön viselik a sorsukat, hanem azért, mert ők vannak többen. (...)

Mintha a nyugdíj egy második középkori személyes kegy lenne, a megfelelő szavazatért cserébe járó bónusz. Persze nagyon sokan átlátnak ezen, de hogy mégis ez a manipulatív gyakorlat uralta el a magyar közéletet, valahol nagyon riasztó. A fiatalok pedig? Ó, hát ők kevesebben vannak, abból a kevésből is kevesen mennek el szavazni, egy jelentős részük pedig már külföldön él, ott pedig – a kormánynak „hála” – többnyire nem is jut el a szavazóurnákig. A fiatalok így nincsenek rajta a magyar közélet radarján, nem számítanak, nem fontosak, nem ők döntik el a választást. Egy politikai pártnak ezért nem célszerű erről beszélni, hiszen ha megteszi, egyrészt rázúdul a két nagy párt nyugdíjas szimpatizánsainak dühe, másrészt a senki – értsd: a magyar fiatalok – földjére kerül, ahol meg alig van szavazat.

Tagadhatatlan, hogy a választást nem a fiatalok döntik el, de az is tény, hogy az ország jövőjét ők. Ezért, amikor a választási szavazatmaximalizálás vagy az ország hosszútávú jövője között kell választanunk, a 2RK üzenete világos: adjuk vissza az országot a fiataloknak!

Ma közülük százból mindössze hat tervezi a jövőjét biztosan idehaza. A 94 százalékuk ebben nem bizonyos! Mit jelent ez az adat? Azt, hogy egy magyar fiatal nem érzi otthon magát a saját szülőhazájában. »A hazám nem az otthonom.« Ízlelgessük ezt a generációs életérzést, és talán, ha eddig nem lett volna az, világossá válik, miért is ezt a mondatot választottuk kampányunk fő üzenetévé.”

Nyitókép: Földházi Árpád