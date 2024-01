A kertgondozó szerencséje – kicsit több mint 1000 forintból kaszált tízmilliót egy férfi

Az abdai Sörös Ernő szerencséjéről számolt be nemrég a Telex. A férfinek január 13-án, szombaton egy barátja adta fel a tippmixszelvényét a helyi trafikban.

Az 1560 forintos fogadással még aznap 10,3 milliót nyert.

A tizenháromból tizenkét tippje jött be – írta a lap.

A Telex ismertette, hogy a 49 éves kertgondozót szinte mindenki ismeri a településen. Mint kiderült, öt éve tippmixel. „Hűséges típus, mindig ugyanott, az abdai, Bécsi úti dohányboltban fogad.

Mindennap játszik, mindig nagyra megy, sokmilliós nyereményre.

Ehhez legalább tíz meccset tesz meg. Mindegyik rizikós mérkőzés. Annyi könnyebbséget engedett meg magának, hogy a fogadást kombinációsan adja fel 1560 forintért. Nagyon leegyszerűsítve ez annyit jelent, hogy ha elszáll egy meccse, akkor is nyerhet, csak az eredményektől függően többet vagy kevesebbet” – sorolták.

A nyereményt vállalkozásba fekteti

Sörös most télen is „kaszált”: nyereményét a vállalkozásba fektetik üzlettársával. Úgy tervezik, gépeket vásárolnak, amivel könnyebb lesz például kiszedni a tujákat. Ettől függetlenül úgy érzi, még egyszer bejön neki a nagy nyeremény, szerinte csak az a kérdés, hogy mikor és mennyi – számolt be a Telex.

