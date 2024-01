A kedd reggeli tömeges defekt után megszállták az autók a leállósávot (videó)

Lakner Zoltán: Törvényszerűen megjelenik majd egy csomó éhes ember Európa kapujában

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem tanszékvezetője szerint „a médiában már most menekültáradatról beszélnek, de ez most csak annyi, mint egy nyári napon, amikor a vihar előtt megrezzennek a falevelek. Az áradat majd csak most jöhet”.