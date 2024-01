„29 lőszert akkor sem tud megúszni, ha rendőrautóban ül” – rendőrt akart ölni egy borsodi férfi

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség őrizetbe vett és hivatalos személy elleni erőszak, valamint emberölés előkészületének bűntette miatt gyanúsítottként hallgatott ki egy középkorú férfit – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint január 10-én a rendőrök egy borsodi településen közlekedésrendészeti ellenőrzés keretében intézkedtek egy helyi férfival szemben, akivel közölték – miután pozitív eredményt produkált a légalkoholellenőrzés során -, hogy elő fogják állítani a rendőrkapitányságra. A megalapozott gyanú szerint ekkor a férfi megveréssel fenyegette meg a rendőrt, aki ezt követően megbilincselte. Miközben a rendőrkapitányságra szállították, majd

a kapitányságon az elkövető továbbra is bántalmazással fenyegette a rendőrt és családját, kijelentette, hogy a rendőrt megöli, vagy megöleti, illetve leköpte a hivatalos személyt.

A férfi szabadon engedését követően sem tett le a rendőrök ellen tervezett retorzióról: a következő napokban több ismerősének beszámolt arról, hogy a rendőrök bántalmazását és a rendőr zászlós megölését tervezi. A szándékát részletesebben is kifejtette, közölte, hogy „29 lőszert akkor sem tud megúszni, ha rendőrautóban ül”, majd azt is, hogy tudja, hol adnak gépkarabélyt két teli tárral – írták. A férfi azt állította, hogy a cselekmény végrehajtására kész terve van, és az is megfogalmazódott benne, elmegy a rendőr házához és amikor hazaér fejbe lövi a zászlóst a kapuban.

A regionális nyomozó ügyészség a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentésére indult ügyben a Terrorelhárítási Központ közreműködésével elfogta a férfit, kutatást végzett a lakóhelyén – ahonnan egy engedéllyel tartott maroklőfegyver került elő –, majd gyanúsítottként hallgatta ki. Az ügyészség – mivel az elkövetővel szemben fennáll a bűnismétlés, valamint bizonyítás megnehezítésének veszélye – indítványozta a férfi letartóztatását. A letartóztatásról a Debreceni Járásbíróság nyomozási bírája pénteken dönt – áll a közleményben.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció: MTI/Donka Ferenc