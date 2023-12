Újra támad a szegedi fosórém

Éliás Szabolcs, a szegedi Jókai utca egyik üzletének tulajdonosa részletesen elmesélte a Délmagyarnak, hogy néz ki, amikor a fosófantom ürülékét takarítja. Már mindenki tudja, hogy a nagydolgát meglehetősen sajátos körülmények között elvégző embert Mihálynak hívják és rendszeresen a környéken éjszakázik. A mankóval közlekedő Mihály mezőhegyesi, Németországban dolgozott, de mire hazaért, összeállt a szomszéddal az asszony. Így 12 éve él az utcán, szállóra nem megy, mert ott lopnak.

Hiába beszélnek vele, nem használ, az üzlettulajdonosok takarítják az ürülékét.

A számítástechnikai bolt és a mellette lévő fodrászat is be van kamerázva, rendszeresen megörökítik az ürítését, de őt ezt nem zavarja, sőt tagadja, hogy odapiszkítana. Feljelentést is tettek, mert Mihály egyik este összetörte az egyik üzlet fölött világító LED-lámpát, ami valószínűleg zavarta a pihenésben.

A férfi nem ismeretlen a rendőrség előtt, mert a két évvel ezelőtti botrány kirobbanása után nem sokkal elfogták. Mivel vele szemben a rendőrök több alkalommal is intézkedtek köztisztasági szabálysértés miatt, de a helyszíni bírságot, valamint a szabálysértési feljelentésekből eredő pénzbírságot nem tudta befizetni, a bíróság akkor elzárásra ítélte.

