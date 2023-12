Tüttő Kata váratlan videóval búcsúztatja az óévet

Budapest főpolgármester-helyettese továbbra is aktív az Instagram-oldalán. Most egy videóval „kedveskedett” azoknak, akiknek az árvíz kapcsán a lovas videója ugrott be.

Mint fogalmazott, „az ő kedvükért, íme, egy eddig nem publikált felvétel a híres, 80 eurós »luxussorosfujjbrusszelgyurcsány« (jaőpontnembocsferi) tengeri lovaglásról. Csak rajongóknak! Boldog évet nektek!” – zárta a bejegyzését.

Mint ismert, még 2021 nyarán Tüttő azzal került be a hazai lapokba, hogy a nyaralása során kilovagolt a tengerből. Akkor a bennfentes.net utánajárt annak, hogy ez a szabadidős tevékenység egy akkori magyar átlagfizetéssel ért fel.