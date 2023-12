Tokajtól Shanghai-on keresztül a Vatikánig – nagy utat járt be idén a pápai áldásban részesített magyar bor

Ferenc pápa december 27-én megáldotta a Tokaji bort. Mit jelent ez pontosan s minek köszönhető ez a megtisztelő gesztus a Szentatya részéről?

Habsburg Eduárd nagykövet úr segítségével, Magyarország Szentszéki Nagykövetségén keresztül levelet küldtünk Ferenc pápának, amelyben azt kértük, hogy a Szent János napi borszentelési hagyományokat felelevenítve adja apostoli áldását a Tokajira és általában a magyar borra. A szentszéki válasz pedig lehetőséget biztosított arra, hogy egy audiencia keretein belül teljesüljön a kérésünk. A Magyar Bormarketing Ügynökséggel azonnal megkezdtük az előkészületeket, és harminc tokaji borász, összesen 180 palack aszúját küldtük el előre a Vatikánba ebből a célból.

Az aszúra azért esett a választás, mert ez a fajta az Isten, az ember és a természet olyan kivételes és ritka összhangjának az eredménye, amely rendkívüli egyediséget hordoz magában.

A december 27-i audienciára egy külön díszdobozos, Tokaj Esszenciát is vittünk magunkkal, szóban is kérve Ferenc pápát, hogy adja apostoli áldását ezen Tokaji Aszúra, illetve ezen keresztül generálisan is a magyar borra, az Istenfélő magyar borászok munkájára!

Milyen tapasztalat volt a pápával való találkozás?

A Szentatya a tőle már megszokott módon igen barátságos és érdeklődő volt, amennyire a rendelkezésünkre álló időkeret engedte. Nagyon hálásak vagyunk neki, hiszen ez számunkra – és biztos vagyok benne, hogy a magyar borászok közösségének általában - többet jelent egy gesztusjellegű diplomáciai sikernél, ez a fajta eszmei, lelki támogatás nagy segítség a munkánkban. Felhívtam a Szentatya figyelmét arra is, hogy a Tokaj szó a magyar himnusz szövegében is szerepel, és ajándékba átnyújtottam neki nemzeti imádságunkból egy elegáns nyomatot három nyelven: a magyar mellett az ő anyanyelvén, spanyolul, valamint angol nyelvű fordításban.

Ezek szerint Tokaj kiemelt, stratégiai jelentőségű a magyar bormarketingben?

Nem túlzás azt állítani, hogy ez az öt betű a legismertebb magyar elnevezésnek számít a világban, vitathatatlanul az egyik nemzeti kincsünk, a magyar bor kapcsán egyértelműen megkerülhetetlen. Ahogyan egy karácsonyi ünnepi asztalról sem hiányozhat, úgy a magyar bormarketingben is fontos szerepet szánunk neki.

Tokaj tehát nyilvánvalóan az egyik zászlóshajónk, de nem az egyetlen.

Az a stratégiai alapelvünk, hogy a nemzetközi bemutatkozások, expók során – a kutatási eredményeinkre alapozva – mindig az adott célpiac igényeihez, keresletéhez igazodó, releváns üzenetek és termékek révén ismertessük meg a közönséggel a magyar bort és azokon keresztül a többi fajtát is.

A Vatikán mellett nemzetközi szinten máshol is bemutatkoztak idén a magyar borral?

Természetesen, ott voltunk Düsseldorfban, komoly nemzeti standdal, egyedi megjelenéssel, izgalmas programokkal érkeztünk Ázsiába, a ProWine Shanghai-ra, de ott voltunk a Wine Vision by Open Balkan-on is Belgrádban, tapasztalatot gyűjteni és kapcsolatrendszert építeni elutaztunk az amszterdami Bulk Wine Fair-re. Hazánkba is invitáltunk véleményformáló szakembereket, a budapesti karácsonyi vásárok nyitó hétvégéjére tucatnyi neves angol, német és lengyel influenszer invitáltunk, hogy vigyék a hírünket a világba. Készítettünk egy pontos Akciótervet, amely 2024. december 31-ig tartalmazza, hogy mely időszakban, milyen aktivitásokkal, milyen hazai és külföldi kampányokkal, expójelenlétekkel, rendezvényekkel tervezünk.

A hivatalos vatikáni útja alapján az ünnepi időszakban is vannak kötelezettségei. Mit jelent Önnek a karácsonyi időszak, mivel koccintanak ilyenkor például?

A Szentatyával való találkozást azért a kellemes kötelezettségek között tartom számon, de az igaz, hogy feladatból van elég. Nagy családban nőttem fel és abban is élek, hiszen hatan vagyunk testvérek és négy gyermekem van, két unokám van, ebből talán következik is, hogy számomra elsősorban a családommal való együttlét, a békés visszavonulás jellemzi ezt az időszakot, amelyet az egyházi ünnepek tesznek teljessé. A fiam révén már kétgenerációs borászcsaládnak számítunk és igyekszünk megtalálni az alkalmakat, hogy ilyenkor egy-egy pohár szebb pezsgőt, kékfrankost vagy kadarkát megkóstoljunk. A Magyar Bormarketing Ügynökség adventi kampánya is épp erről szólt, hogy

az ünnepi időszakban az átlagosnál is több kiváló alkalom mutatkozik a kulturált, felelősségteljes borkóstolásra.

Mit vár 2024-re a magyar borásztársadalomban, mivel lenne elégedett?

A kinevezésemet követően több hivatalos megjelenésemen és a sajtóban is több helyen úgy nyilatkoztam, hogy az összefogásban rejlik a siker kulcsa. Megnyugtató volt ezt követőn a borásztársadalom nyitottságát megtapasztalni, látni, hogy milyen sokan csatlakoztak aktívan az idén szervezett kampányainkhoz, illetve számos olyan eset volt, hogy javaslatokkal jelentkeztek vagy egyszerűen felajánlották a segítségüket. Azt kívánom, hogy ez az összefogás a továbbiakban is jól működjön, de ne csak a mi marketingaktivitásaink kapcsán, hanem

alulról szerveződő módon, hegyközségi, borvidéki, borrégiós szinteken is találják meg a borászok azokat a területeket, ahol szövetségben eredményesebben, hatékonyabban tudnak együtt dolgozni.

Tanuljuk meg azt a mentalitást, amellyel túl tudunk látni a saját birtokunk határán és a közösséget is tudjuk építeni! Biztos vagyok benne, hogy ilyen összefogások, szövetségek révén meglesz az eredménye a következetes munkának.

Fotó: Vatican Media