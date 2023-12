„A miniszterelnök az idén is egymás után adta hazafiaskodó életvezetési tanácsait, amelyeket hívei mint a mannát fogyasztanak.

Elég négy-öt jól megválasztott szó, még az se kell, hogy összeolvasva értelmük legyen, de ha köztük van, hogy »magyar« vagy »nemzet«, esetleg »erő«, akkor működik. Ez a nemzeti konzervatív, lelkesítő bölcsességek receptje.

Valaha többre volt szükség a sikerhez. Szent István intelmei Imre herceghez nagy bestseller lett, ma is idézik, de lassan már ezeréves, és mintha Orbán Viktor is úgy érezné, hogy eljárt felette az idő. Talán még az is eszébe jutott, hogy tud ő jobbakat is, ha erkölcsi, életvezetési és kormányzati tanácsokról, bölcsességekről van szó.”

***