Meglepő helyről érkezett a dicséret: a 24.hu főszerkesztője szerint Orbán pozíciója a háború ügyében egyre kevésbé szorul majd korrekcióra

A 24.hu beszélgetős műsorában, a Háromharmadban Nagy Gergely Miklós, Pető Péter, valamint Nagy József elemezték a legutóbbi EU-csúcs fejleményeit.

Nagy Gergely Miklós úgy értékelt, hogy Orbán Viktor konstruktív távolmaradást valósított meg a legutóbbi tanácskozáson. Szerinte a döntéstől való távolmaradásból nem lehet érdemi következtetéseket levonni.

Pető Péter elmondta, hogy nincs kétsége a felől, hogy a Magyarországnak járó források előbb vagy utóbb meg fognak érkezni. Úgy látja, hogy

Orbánék most egy játékot játszanak, aminek az a lényege, hogy egy árat szabnak a támogatásukért cserébe.

Kiemelte, hogy kérdéses azonba, hogy az EU miképpen fog végül politizálni. „Orbánnak a politikájával láthatóan nem igazán tudtak mit kezdeni az utóbbi tíz évben, amit én nem értek, hogy miért, ugyanis valójában olyan nyomást képesek helyezni rá, ha egységesek a többiek, hogy én sosem értettem miért fizetik ki azt az árat, amit az Orbán szab” – fogalmazott. Azt is elmondta, hogy számára mindig rejtély volt, hogy Orbán hogyan képes érvényt szerezni annak, amit akar. Pető szerint Orbán azért kockáztatja a teljes elszigetelődést, mert azt feltételezi, hogy a jövő évi választásokon megváltozhatnak az erőviszonyok a világban. Nagy Gergely Miklós azzal egészítette ki Pető gondolatait, hogy az egy komoly kérdés lesz, hogy

Orbánnak sikerül-e támogatókat találni az ügyéhez, vagy teljesen egyedül marad az álláspontjával.

Pető szerint kifejezetten érdekes lesz a második körös tárgyalás, ugyanis akkor ki fog derülni, hogy a pénz ügyében egyszerű nyomás lesz-e vagy egy másik kompromisszum. „A másik kérdésem ilyenkor, hogy vajon egyedül játszik-e Orbán, vagy csak egyedül ő játszhatja el azt, amit eljátszik” – fogalmazott. Szerinte nem biztos, hogy a pénz késleltetése az egyedül Orbán akarata a 27-ből. Tehát szerinte lehetséges, hogy vannak olyan vezetők, akik egyetértenek Orbánnal, de a hazai politikai erőviszonyok, a koalíciós kényszerek miatt nem vállalják ezt nyíltan. Hozzátette, hogy

korábban is voltak olyan konfliktusok az Európai politikában, amiket Orbán egyedül vitt el, de közben valószínű, hogy több vezető véleményét is képviselte.

A 24.hu főszerkesztője azt is elmondta, hogy Ukrajna uniós csatlakozása valójában sehol sincsen átgondolva, pusztán egy szimbolika. Úgy látja, hogy a számos kérdést fölvetne a hatalmas területi kiterjedésű, mezőgazdaságon alapuló Ukrajna számos uniós tagállam agrárszektorának. Szerinte a francia gazdáktól át a holland gazdákig valójában senki nem túl boldog ettől a gondolattól. Pető Péter elmondta azt is, hogy minekután a Nyugat erőforrásai sem végtelenek, valamint Ukrajna ellentámadása sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket,

Orbán pozíciója a háború ügyében egyre kevésbé szorul majd korrekcióra.

A beszélgetést az alábbiakban tekintheti meg:

