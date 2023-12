Kulka szívfacsaró vallomása: elfelejtették a barátai, a színházat megunta, szégyelli magát

Rendhagyó módon két vendége is volt Friderikusz Sándor legutóbbi podcastjának: Kulka János színművész mellett a nővére, Kulka Janina patológus is mesélt a hét éve történt sztrókról és gyerekkorukról. A barátok elmaradása is szóba került.

Ahogy az a beszélgetésből kiderült, az agyvérzése előtt néhány héttel elvégzett hasi műtét szövődménye is lehetett a sztrók, a fáradtságon és a stresszen túl.

Sokat játszottam, akkoriban ráadásul egyre többet szorongtam, rám tört a bizonytalanság, hogy tudom-e a szöveget”

– emlékezett vissza Kulka János.

A színművész azt is elárulta, hogy az utóbbi időben kevesen látogatják, barátai megfeledkeztek róla.

„Zavarban vannak... Kicsit fáj. Szégyellem magam…”

Arra a kérdésre, hogy mivel szeretne foglalkozni, Kulka így felelt: „Nem is tudom, meguntam a színházat!”

Fotó: MTI/Máthé Zoltán