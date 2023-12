Jó hír a fűtési szezon közepén: zuhanóban a gáz ára

A holland TTF gáztőzsdén jegyzett következő havi földgáz ára már közel 6 százalékos mínuszban van hétfőn. A mostani eséssel szeptember óta nem látott, 36 eurós szintre esett a megwattóránkénti jegyzés – adta hírül a Portfolio.

Mint írják: az áresés mögött áll, hogy továbbra is közel maximális telítettségben vannak az uniós gáztárolók, a kereslet viszont továbbra is visszafogott, az elmúlt napok hideg időjárása után pedig ismét enyhébb időjárásra számíthatunk. A legfrissebb adatok pedig azt mutatják, hogy az európai gázkészletek január elejéig történelmi csúcsok közelében is maradnak majd.

