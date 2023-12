Ezt kívánják a politikusaink a legnagyobb ellenfeleiknek

Sokkal több közéleti szereplőt kerestünk meg, mint ahánynak a válaszai alább olvashatók, de most a türelem, megértés jegyében mi sem közöljük, hogy kik nem tisztelték meg egymást és a Mandiner olvasóit azzal, hogy reagáljanak.

Szanyi Tibor, az ISZOMM elnöke:

Legnagyobb ellenfelemnek ugyanazt tekintem, mint a pártom, az ISZOMM: a kapitalizmust, illetve azokat a politikai erőket, amelyek a kapitalizmus kritikátlan szerelmesei, illetve haszonélvezői. Ennélfogva 2024-re azt kívánom a kapitalizmusbubusoknak, amit Elon Musk javasolt más kapitalistáknak: Go and fuck yourselves. Megjegyzem, a nemi örömöknek ez a formája is minden bizonnyal lényegesen kellemesebb, mint a nagytőke által szított háborúskodás.

Továbbá a Mandiner egész gárdájának 2024-re felhőtlen munkasikereket kívánok.:)

Jakab Péter, a Nép Pártján elnöke:

A Nép Pártján olyan ellenzéket kíván Orbán Viktornak, amely 2024-ben képes vele szemben kiharcolni és megnyerni egy előrehozott országgyűlési választást. Ahogy a Nép Pártjában mondani szoktuk: Vesszen a kormány, győzzön a nép! Ezt kívánom a miniszterelnöknek a 2024-es évre.

Komjáthi Imre, az MSZP társelnöke:

Egy baloldali, ellenzéki pártelnöknek szükségszerűen a jobboldali miniszterelnök a legnagyobb politikai ellenfele – ha személyt kell megjelölni. De én nem elsősorban egy személy, hanem a nélkülözés, az igazságtalanság, a kiszolgáltatottság és a basáskodás ellen küzdök. Orbán Viktor annyiban az ellenfelem, amennyiben ezeket a bajokat erősíti.

Jövőre pedig leginkább türelmet kívánok neki. Türelmet a nemzetközi tárgyalópartnereivel, befejezve a hirtelenkedést és csapkodást. Türelmet a parlamenti munkában, ne keverjük össze a jogalkotást a kolbásztöltéssel, nem kell egy nap alatt mindent betölteni.

Türelmet a nyilvános párbeszédben, nemcsak teleharsogni az országot, hanem meghallgatni a mások véleményét is.

És végül türelmet saját magát illetően is. Látom, hogy a legnagyobb gondot az okozza számára, hogy többet és gyorsabban akar, mint az emberileg lehetséges, mint amire ő maga képes. Mindketten nagycsaládos édesapák vagyunk, szerintem ő is tudja azt, amit én: nem érdemes a gyerekeinket sem agyonnyomni a túlzó elvárásokkal, mert úgy még azt sem fogja elvégezni, ami egyébként menne neki. Lehetne 2024 egy olyan esztendő, amikor saját magával is türelmes, és nem akarja egyszerre elfoglalni az Európai Parlamentet, mindenhol a szövetségeseivel megnyeretni a nemzeti választásokat, akkunagyhatalommá tenni Magyarországot, egyedül dominálni a NATO-bővítést, és még ki tudja, hány területen magányosan csapkodni. Lehetne 2024 egy olyan év, amikor Orbán Viktor magával is türelmes. Az ország se bánna egy év nyugalmat.

Wintermantel Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője:

Kívánom, hogy Karácsony Gergely egyszer nézzen szembe a budapestiekkel, s egyszer mondjon nekik őszintén igazat. Nehéz lesz, de hátha.

Kovács Gergő, a Kutyapárt társelnöke:

Legfőbb politikai ellenfelemnek, Darth Vader Sith nagyúrnak békés karácsonyt, sok bejglit, és könnyebb légzést kívánok.

Gelencsér Ferenc, a Momentum elnöke:

Bízom benne, hogy 2024-ben egy, a jelenleginél kevésbé megosztott magyar társadalomban fogunk élni, ahol egymást meghallgatva és nem egymást elsöpörve akarja a hatalom vezetni ezt a társadalmat. A magyar társadalom ugyanis súlyosan megsebzett. Közös felelősségünk az, hogy ez ne így legyen.

Ebben kinek több, kinek kevesebb szerepe és lehetősége van a jövőben.

Csak remélni tudom, hogy mindenkinek lesz kellő bölcsessége ahhoz,

hogy a pártpolitikai érdekeket félretéve egy igazságosabb, emberségesebb, zöldebb és boldogabb Magyarországért dolgozzon a következő esztendőben.

Ezen sorokkal és gondolatokkal kívánok boldog karácsonyt és áldott, békés ünnepeket mindenkinek!

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarországa Néppárt elnöke:

Bűnbánatot és megtérést – soha nem késő, lásd a bűnbánó fiú esetét.

Niedermüller Péter, Erzsébetváros DK-s polgármestere:

Nekem nincs „legnagyobb politikai ellenfelem”. Én egy demokratikus, európai értékeket képviselő országban szeretnék élni. Magyarország ma nem ilyen ország. Így nem tudok kérdésére válaszolni.

Brenner Koloman, a Jobbik parlamenti képviselője és főpolgármester-jelöltje:

Azt kívánom, hogy megértsék végre: nem pusztán a saját szavazóiknak kell kedvezni, hanem minden budapestinek, minden állampolgárnak.”

