El ne induljon otthonról, ha nincs ilyen állapotban az autója – leesett a hó, megkérdeztük a szakértőt, mire kell figyelnie az autósoknak

„Nem mindegy, hogy autópályán, főúton vagy mellékúton autózunk, hiszen ebben a sorrendben lehet arra számítani, hogy az utakat a közútfenntartó megfelelően sózza, jégteleníti, homokozza” – értékelt lapunknak Molnár László, közlekedési szakértő az egyre gyakrabban előforduló havazás kapcsán, amely egyre inkább nehezíti az autóval közlekedők utazási körülményeit.

Mi a legnagyobb veszély az autósokra nézve?

Arra kérdésünkre, hogy mi a legnagyobb időjárással kapcsolatos kihívás az autósokra nézve, a szakértő leszögezte:

a legnagyobb veszély az autósok számára az ónos eső.

És bár a hó vagy az eső sokkal kisebb probléma, a szakértő szerint „elképesztően fontos a gépjármű felkészítése a télre.”

Mikortól javasolt a téli gumi? Hogyan készítsük fel autónkat a télre?

A szakértő szerint bár a régi autókat motorikusan is fel kellett készíteni, az újabbakat szerencsére ilyen szempontból már nem igazán kell téli üzemmódba állítanunk. Azonban Molnár László szerint aki például még nem cserélte le autóján a nyári szettet, az késésben van, ugyanis mint fogalmazott:

a téli gumi november közepétől, végétől kezdve kötelezőnek tekinthető kellék azok számára, akik városon kívül is autóznak.

Az abroncsok kapcsán kérdésünkre válaszolva a szakértő elmondta azt is: az abroncsok alkalmasságának meghatározását pedig leginkább a szakértőkre, szervizekre érdemes bízni.

Amikor a nyárit leveszik, megkérdezem, hogy mi a véleményük: ez a következő szezonra még jó lesz-e, és fordítva. Ők biztonsággal értenek hozzá,

és ha azt mondják, hogy az adott abroncs a következő szezont már nem bírja ki, akkor még időben érdemes megvásárolni a másikat” – fogalmazott Molnár László.

A gumik mellett a megfelelő látási viszonyok biztosítása is kiemelten fontos feladat a téli időszakban. Ennek egyszerű, de annál fontosabb kelléke minden autós számára a fagyállós ablakmosó folyadék. A szakember ehhez kapcsolódóan hangsúlyozta: noha gyakran látni olyan autókat, amelyeken éppen csak a szélvédőt és az első ajtók ablakait tisztították meg,

aki nem garázsban tartja az autóját, el ne induljon úgy otthonról, hogy az autó ablakai körben nincsenek megtisztítva!”

Amikor pedig a látási viszonyok indokolttá teszik, és a többi autóst nem zavarja a ködlámpa élesebb fénye, a ködlámpát is érdemes lehet használatba venni, hogy biztosítsuk, hogy mindent lássunk és minket is lássanak.

Jégoldó vagy jégkaparó?

Noha a jégoldó folyadéknak és a jégkaparó eszközöknek is meg vannak saját „rajongóik”, a szakértő szerint a két eszköz valójában együtt használva a leghatékonyabb.

Ha a jégoldóval kicsit befújjuk a szélvédőt és várunk egy picit, utána sokkal könnyebben tudjuk lekaparni róla a jeget”

– fogalmazott Molnár László, továbbá aláhúzta: mindenképpen el kell távolítanunk a szélvédőre, ablakokra fagyott jeget, havat, hogy biztosítsuk a biztonságos közlekedést.

A nem garázsban tartott gépjárművek kapcsán feltett kérdésünkre válaszolva a szakértő hozzátette azt is: „abban az esetben, ha 2-3 centinél több hó esett, akkor mindenképpen” takarítsuk le azt autó motorházára, tetejére rakódott havat is, hiszen két szempontból is veszélyes ezt elmulasztanunk.

Ha a motorház tetején marad a hó, menet közben a légellenállás felcsaphatja azt a szélvédőnkre, ami megijesztheti a sofőrt, és balesetveszélyes. Valamint annyival a mögöttünk vagy mellettünk utazó autóstársainknak is tartozunk, hogy nem hagyjuk azt sem, hogy a mi a járművünkről kerüljön a szélvédőjükre a hó, amely ugyancsak balesetveszélyes helyzeteket teremthet.

Általános tanácsok minden autósnak a télre!

A szakértő általános tanácsként is értelmezhetően rámutatott:

kiemelten fontos szem előtt tartania minden autósnak a téli időszakban, hogy a téli, havas, jeges, csúszós utakon érdemes csökkentenie a sebességét.

Valamint a nem garázsban álló autók kapcsán a kerékjárati ívekre, küszöbökre és az autóra általánosságban ráfagyott „sós lé”, jég letakarítására érdemes figyelmet fordítani nemcsak a gépjármű állapotának megóvása, de a biztonságos elindulás, közlekedés biztosítása szempontjából is.

Hegyvidéki tájakra, illetve síelni indulókhoz szólva a szakértő hozzátette azt is: hegyvidéki tájakon, valamint meghatározott országba történő utazás előtt (ha például síelni megyünk Ausztriába) a tartalék fagyálló folyadék és a hólánc is legyen nálunk. Utóbbi ráadásul egyes országokban kötelező tartozék is – mutatott rá a szakértő.

Nyitóképünk csupán illusztráció! Fotó: Coolpicture/GettyImages